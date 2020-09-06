Как выбрать породу собаки?

Вопрос о том, какую породу собаки выбрать, когда вы решите купить или взять питомца, может зависеть от нескольких факторов. На какие вопросы следует ответить перед выбором конкретной породы? Узнать больше о породах собак вы сможете на сайте petguru.ru.

О породах собак

Вы когда-нибудь задумывались, какая порода собак вам подходит? Что на самом деле доказывает, что данная порода будет лучше, чем любая другая? Часто говорят, что хозяин и собака составляют гармоничную пару не только по темпераменту или характеру, но и по внешнему виду. Нередко шутят о внешнем сходстве собаки и хозяина.

Должен ли внешний вид быть самым важным фактором при выборе породы? Нет!

Какая собака мне подходит? Проверьте, сколько у вас места

Хотя многие люди по-прежнему очень интересуются тем, как выглядит собака, стоит понимать, что этот фактор действительно имеет не более чем второстепенное значение. Однако во внешнем виде собаки стоит обратить внимание на ее размер. Существуют разные породы, как маленькие, которые отлично подходят для квартир в многоквартирных домах, так и большие, требующие больше места.

Это пространство, которое вы можете предложить своему новому другу, очень важно для него. Если вы подумываете о том, чтобы взять большую собаку, которая очень активна, живете в однокомнатной квартире и в основном проводите большую часть дня на улице, решение купить такую собаку просто навредит ему.

Помните, что вы несете ответственность за каждое взятое животное. В то же время вы берете на себя ответственность за развитие и благополучие вашего питомца.

Какую породу выбрать, если вы много работаете?

Что определяет, какая порода собаки вам подходит? Для каждой собаки самое главное - сколько времени вы проводите с ней дома или на прогулке. Однако в этом отношении встречаются породы собак с более и менее существенными требованиями.

Лабрадоры или золотые ретриверы - собаки, которые любят компанию людей и без них либо скучают, либо просто чувствуют себя очень одинокими. Поэтому, если вы не хотите огорчать своего питомца, находясь много часов вдали от дома, выберите другую породу. Хорошим выбором будут мопс, французский бульдог или английский бульдог. Очень активные породы, такие как пойнтер, бигль или охотничьи собаки, будут хорошим выбором для людей, которые проводят много времени на улице.

Как еще можно узнать, какая порода вам подходит? Также важен ваш подход к таким вопросам, как уход за собакой, чистота и терпение при обучении данной породы.

Если вы хотите собаку, которая будет вашим компаньоном и сравнительно быстро научится хорошему поведению и почти не потребует ухода, может быть, лучшим выбором будет просто хорошая дворняга? Стоит принять во внимание тот факт, что чистокровные собаки часто предполагают довольно много дополнительной работы, особенно с красивыми и представительными породами с длинной шерстью.

Если вам не хватает времени на регулярную уборку, длинношерстная собака вам точно не подойдет, так как оставляет ее огромное количество во всех уголках квартиры. С такими породами вы также должны помнить о регулярном уходе. Время и терпение, которые вы можете посвятить дрессировке собаки, также важны.

Вывод

Решение о покупке породистой собаки не может быть принято спонтанно. Собака - это большая ответственность, поэтому нужно спокойно и многократно обдумать многие вопросы.