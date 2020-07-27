Особенности и правила выгула собак

Когда в семье появляется питомец, его хозяевам сразу же прибавляется масса приятных хлопот. Выбор системы кормления, организация места для сна и дрессировки будут занимать огромное количество времени. В условиях современной занятости человека выгул собаки становится приятным, но трудновыполнимым процессом. Сервис Гульдог помогает организовать досуг собаки и проявят профессиональную заботу о каждом питомце.

Почему это важно?

Для большинства пород собак ежедневные прогулки являются частью их здорового образа жизни. Помимо возможности справить нужды питомцы могут немного размяться, получить дозу физических нагрузок и пообщаться с другими животными.

Если хозяин проживает с ней в частном секторе, то проблема выгула собаки в Спб вообще не возникает: достаточно позволить псу гулять в пределах огражденной территории. Однако для владельцев квартир ситуация может складываться сложным образом.

Особенности прогулок собаки

Длительность и характер выгула собаки в Спб зависят в первую очередь от его возраста, породы и погодных условий. Особенная зависимость наблюдается по первому признаку:

С 6-месячними щенками и чуть старшими желательно выходить на улицу 6-8 раз за день, чтобы быстрее приучить их справлять нужды вне квартиры. Годовалые питомцы и взрослые особи нуждаются в прогулке 2-3 раза в день, хотя по возможности можно делать это чаще.

Собак карликовых и маленьких пород стараются обучить испражняться в лоток. Но это совсем не значит, что таким животным не нужны прогулки – они необходимы для поддержания хорошей физической формы и здоровья. Особое внимание нужно уделять активным и крупным породам.

Погодные условия чаще никак не влияют на желание животных побегать и позаниматься на улице. Исключением становятся короткошерстные собаки, которые не слишком любят морозы, и питомцы с густым подшерстком, не выносящие жару.

Если собака болеет, об уровне физической нагрузки и длительности прогулки стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Атрибутика для прогулок

Подготовка к выгулу собаки заключается в приобретении необходимого арсенала вещей, которые помогут провести это время максимально эффективно. К ним относят:

ошейник и поводок – должны соответствовать фактическому размеру питомца и быть удобными;

намордник – необходим для крупных особей и собак бойцовских пород;

вода – особенно нужна в жаркий период;

одноразовые пакеты и совок для сбора испражнений;

специальная одежда, иногда обувь для отдельных пород.

Для сильно загруженных на работе хозяев уже достаточно давно существует вариант с поиском людей, которые организуют досуг любимца. Для выгула собак вакансий сейчас огромное количество, но ориентироваться стоит прежде всего на реакцию животного в каждом конкретном случае.

Сервис Гульдог поможет хозяевам организовать досуг любимца. Наши сотрудники прошли специальное обучение при кинологическом центре, и смогут справиться даже с самыми сложными характерами собак. Удобные способы оплаты и доступная цена смогут приятно удивить каждого хозяина. С нами ваша собака будет в безопасности.