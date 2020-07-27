Особенности и правила выгула собак

ента новостей

16:21
В Кронштадте спецалисты по «ремонту окон» обокрали 83-летнюю пенсионерку
16:03
В День ВМФ «юнармейцы» должны были пройти по воде и по суше
16:02
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
13:15
В Ленобласти заложен киль пограничного сторожевого корабля
13:09
В Петербурге полицейские задержали серийного грабителя
11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
10:31
Зарождение традиций парада ВМФ
09:40
Очередное негодование Вишневского
22:24
Ушла из жизни Нина Андреева – автор «антиперестроечного манифеста»
23:52
«Зенит» на радостях попортил завоёванный Кубок России
19:43
Кандидаты в губернаторы Лебедев и Габитов сдали в облизбирком подписи в свою поддержку
07:56
Доход гостиниц серьезно упал
07:54
Ожидается наплыв туристов
15:08
В Петербурге отремонтируют здание геофизической обсерватории им. Воейкова
14:35
Михаил Романов попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности фирмы, завладевшей «золотой коллекцией» «Ленфильма»
14:33
В Петербурге задержаны аферисты продававшие пенсионерам «чудо-приборы»
14:30
На «Северной верфи» заложили траулер «Капитан Абакумов»
14:23
Панельная дискуссия «Письменность – базовая ценность в цифровую эпоху»
14:20
В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений
10:14
Как правильно купать собаку
09:44
ОСК переедет в Петербург
18:13
Футбольный «Зенит» завершил чемпионат с рекордными показателями
16:20
Молодых петербуржцев приглашают на «Зеленый фитнес»
13:43
Возраст молодежи увеличат до 35 лет после принятия закона «О молодежной политике»
13:05
В Петербурге в честь полярного капитана Юрия Кучиева назван сквер на Васильевском острове
12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
12:24
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
12:17
В Петербурге задержан «автоподставщик», обманувший пенсионера
09:00
Где отдыхать?
08:40
Необычные вакансии
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Животные, ветеринария » Особенности и правила выгула собак

Особенности и правила выгула собак

0
46
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Когда в семье появляется питомец, его хозяевам сразу же прибавляется масса приятных хлопот

Когда в семье появляется питомец, его хозяевам сразу же прибавляется масса приятных хлопот. Выбор системы кормления, организация места для сна и дрессировки будут занимать огромное количество времени. В условиях современной занятости человека выгул собаки становится приятным, но трудновыполнимым процессом. Сервис Гульдог помогает организовать досуг собаки и проявят профессиональную заботу о каждом питомце.

Почему это важно?

Для большинства пород собак ежедневные прогулки являются частью их здорового образа жизни. Помимо возможности справить нужды питомцы могут немного размяться, получить дозу физических нагрузок и пообщаться с другими животными.

Если хозяин проживает с ней в частном секторе, то проблема выгула собаки в Спб вообще не возникает: достаточно позволить псу гулять в пределах огражденной территории. Однако для владельцев квартир ситуация может складываться сложным образом.

Особенности прогулок собаки

Гульдог

Длительность и характер выгула собаки в Спб зависят в первую очередь от его возраста, породы и погодных условий. Особенная зависимость наблюдается по первому признаку:

  1. С 6-месячними щенками и чуть старшими желательно выходить на улицу 6-8 раз за день, чтобы быстрее приучить их справлять нужды вне квартиры.
  2. Годовалые питомцы и взрослые особи нуждаются в прогулке 2-3 раза в день, хотя по возможности можно делать это чаще.

Собак карликовых и маленьких пород стараются обучить испражняться в лоток. Но это совсем не значит, что таким животным не нужны прогулки – они необходимы для поддержания хорошей физической формы и здоровья. Особое внимание нужно уделять активным и крупным породам.

Погодные условия чаще никак не влияют на желание животных побегать и позаниматься на улице. Исключением становятся короткошерстные собаки, которые не слишком любят морозы, и питомцы с густым подшерстком, не выносящие жару.

Если собака болеет, об уровне физической нагрузки и длительности прогулки стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Атрибутика для прогулок

Подготовка к выгулу собаки заключается в приобретении необходимого арсенала вещей, которые помогут провести это время максимально эффективно. К ним относят:

  • ошейник и поводок – должны соответствовать фактическому размеру питомца и быть удобными;
  • намордник – необходим для крупных особей и собак бойцовских пород;
  • вода – особенно нужна в жаркий период;
  • одноразовые пакеты и совок для сбора испражнений;
  • специальная одежда, иногда обувь для отдельных пород.

Для сильно загруженных на работе хозяев уже достаточно давно существует вариант с поиском людей, которые организуют досуг любимца. Для выгула собак вакансий сейчас огромное количество, но ориентироваться стоит прежде всего на реакцию животного в каждом конкретном случае.

Сервис Гульдог поможет хозяевам организовать досуг любимца. Наши сотрудники прошли специальное обучение при кинологическом центре, и смогут справиться даже с самыми сложными характерами собак. Удобные способы оплаты и доступная цена смогут приятно удивить каждого хозяина. С нами ваша собака будет в безопасности.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-09-2016, 09:37
Собаки и дети до 16
8-09-2015, 23:08
Как ухаживать за собакой
14-03-2019, 16:57
Муниципалам Петербурга доверят выбор площадок для выгула собак
27-02-2017, 22:15
ЭТАЖИ зазывают посетить экспозицию японских собак
24-09-2015, 00:18
Поисковые собаки
23-12-2012, 19:11
Перед матчами «Зенита» у болельщиков искать пиротехнику будут собаки

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
76
Сегодня, 11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
0
275
23-07-2020, 12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
0
686
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
648
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
Наверх