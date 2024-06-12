Детсады станут бесплатными

В отличие от детских садов, государственные школы в нашей стране являются бесплатными. Конечно, родителям приходится сдавать деньги в фонд класса и оплачивать некоторые другие расходы, если в школе не хватает финансирования. Но за само обучение платить не надо, а вот за пребывание ребенка в детском саду – почему-то надо. Несправедливость какая-то!

При этом Петербург стал первым российским городом, где власти отменят плату за детсады. Соответствующие изменения будут внесены в законодательство СПб. Данная инициатива коснется более 1,1 тыс. учреждений, которые посещают 267 тыс. детей. Также ведутся переговоры с Ленобластью. Власти СПб хотят договориться, чтобы у петербургских детей была возможность бесплатного посещения областных детсадов.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Станут ли детские сады бесплатными и в других регионах? Или же подобная практика ограничится Петербургом и отдельными городами?»