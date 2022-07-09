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Питерец.ру » Общество » Переводы станут бесплатными

Переводы станут бесплатными

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Физические лица смогут переводить на свои счета без комиссии

Госдума рассмотрит закон, предполагающий возможность бесплатных переводов для физических лиц. Люди смогут переводить на свои счета без комиссии до 1,4 млн руб. в месяц. Это правило будет действовать внутри страны.

Новый закон призван будет освободить людей от комиссии, которая взимается банками и финансовыми организациями. Если депутаты примут этот законопроект, россияне смогут свободно переводить деньги между своими счетами.

«Питерец.ру» отмечает, что такая возможность есть и сейчас. В некоторых банках комиссии при переводах между своими счетами отсутствует. Однако данное положение действует в рамках определенных лимитов. Теперь власти хотят увеличить этот параметр до 1,4 млн руб., что заметно увеличит возможности.

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