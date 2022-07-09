Переводы станут бесплатными

Госдума рассмотрит закон, предполагающий возможность бесплатных переводов для физических лиц. Люди смогут переводить на свои счета без комиссии до 1,4 млн руб. в месяц. Это правило будет действовать внутри страны.

Новый закон призван будет освободить людей от комиссии, которая взимается банками и финансовыми организациями. Если депутаты примут этот законопроект, россияне смогут свободно переводить деньги между своими счетами.

«Питерец.ру» отмечает, что такая возможность есть и сейчас. В некоторых банках комиссии при переводах между своими счетами отсутствует. Однако данное положение действует в рамках определенных лимитов. Теперь власти хотят увеличить этот параметр до 1,4 млн руб., что заметно увеличит возможности.