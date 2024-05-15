Закрытие троллейбусного движения по мосту Александра Невского

В связи с производством ремонтных работ 17 мая с 00:00 до 02:20 закрывается троллейбусное движение по мосту Александра Невского.

Троллейбусы следуют:

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. и по действующей трассе до к/ст «Ординарная улица»;

№ 22: от к/ст «Хасанская улица» по Хасанской ул., ул. Коммуны, пр. Косыгина, Заневскому пр., Гранитной ул., Уткину пер., пр. Энергетиков, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. (обратно: по Новочеркасскому пр., Таллинской ул., ул. Стахановцев, Заневскому пр., пр. Косыгина), Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. и по действующей трассе до к/ст «Площадь Труда».