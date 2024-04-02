В Петербурге стартовал конкурс-фестиваль «Актерское мастерство языком пластики»

С 2 по 6 апреля в Российском государственном институте сценических искусств пройдет XVII Международный конкурс-фестиваль «Актерское мастерство языком пластики».
На конкурс было прислано более 100 заявок из разных регионов России, Белоруссии и Китая.
По итогам предварительного смотра на 1 тур было отобрано 66 номеров.
За победу поборются студенты 18-ти творческих вузов из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Ярославля, Кемерово, Воронежа, Казани, Барнаула и других городов.
Всего в конкурсе примут участие более 200 человек.
Конкурс проводится в шести номинациях:
- сценическое движение
- танец
- сценическое фехтование
- оригинальный жанр
- пластический перформанс
- пластический спектакль
4 апреля в 18:00 в рамках фестиваля на Малой сцене РГИСИ пройдет показ спектакля «Волнение» мастерской Яны Туминой.
6 апреля в 18:00 на сцене Учебного театра «На Моховой» состоится Церемония награждения и Гала-концерт финалистов, где будут показаны самые яркие номера конкурсной программы.
Трансляция финального вечера фестиваля будет вестись на официальной странице РГИСИ ВКонтакте.
Помимо конкурсной программы участников ждет образовательный блок: мастер-классы ведущих специалистов пластического воспитания – Анны Белич (РГИСИ), Виталия Новика (ЯГТИ),
Евгения Козлова («До-Театр», Германия) и Виктора Проскурякова.
Состав жюри 2024 года:
Арвид Зеланд – председатель жюри, доцент кафедры актерского искусства РГИСИ
Светлана Ваганова – доцент кафедры пластического воспитания РГИСИ
Татьяна Кузовлева – доцент, заведующая кафедрой пластического воспитания РГИСИ
Тамара Стависская – и.о. декана факультета театра кукол, доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства театра кукол РГИСИ
Людмила Садовникова – доцент кафедры пластического воспитания РГИСИ
Анатолий Черных – доцент кафедры пластического воспитания РГИСИ
Евгений Козлов – художественный руководитель «До-Театра», Германия