Росгвардейцы приступили к обеспечению безопасности навигации в Петербурге и Ленобласти

Военнослужащие санкт-петербургского специального моторизованного полка и полка по охране важных гособъектов Северо-Западного округа Росгвардии, а также подразделений ОМОН «Бастион» Росгвардии приступили к выполнению служебных задач в акваториях Невы и Финского залива после открытия сезона навигации. Росгвардейцы провели техническое обслуживание патрульных катеров и их спуск на воду, водолазы выполнили погружение и проверку подводного снаряжения.

Особое внимание уделяется прибрежной зоне, где традиционно находится много людей, гидротехническим сооружениям, мостам и пляжам. В первый день навигации военнослужащие провели тренировку по эвакуации из воды пострадавшего человека.