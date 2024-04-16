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Питерец.ру » Общество » Росгвардейцы приступили к обеспечению безопасности навигации в Петербурге и Ленобласти

Росгвардейцы приступили к обеспечению безопасности навигации в Петербурге и Ленобласти

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72
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы приступили к обеспечению безопасности навигации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Военнослужащие санкт-петербургского специального моторизованного полка и полка по охране важных гособъектов Северо-Западного округа Росгвардии, а также подразделений ОМОН «Бастион» Росгвардии приступили к выполнению служебных задач в акваториях Невы и Финского залива после открытия сезона навигации. Росгвардейцы провели техническое обслуживание патрульных катеров и их спуск на воду, водолазы выполнили погружение и проверку подводного снаряжения. 
Особое внимание уделяется прибрежной зоне, где традиционно находится много людей, гидротехническим сооружениям, мостам и пляжам. В первый день навигации военнослужащие провели тренировку по эвакуации из воды пострадавшего человека.

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