В Петербурге почтили память Анатолия Собчака

Цветы от Правительства Санкт‑Петербурга легли сегодня к могиле первого мэра города Анатолия Собчака на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Он скончался 24 года назад - 19 февраля 2000 года в ходе рабочей поездки в Калининград.

«Анатолий Александрович был одним из наиболее ярких и масштабных политиков новой России. Мы всегда будем помнить Анатолия Александровича как честного и открытого человека, соратники которого сегодня определяют курс страны», - отметил губернатор Александр Беглов.

Должность мэра Петербурга Анатолий Собчак занимал с 1991 по 1996 год.