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Питерец.ру » Общество » Молодых ученых нужно поддерживать!

Молодых ученых нужно поддерживать!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
minobrnauki.gov.ru
Бельский одобрил инициативу по поддержке молодых ученых

Глава петербургского парламента Александр Бельский позитивно высказался по поводу инициативы поощрять молодых ученых. Руководитель парламента озвучил свою точку зрения в Телеграме.

Инициатива поступила от «Единая Россия». Бельский уверен, что вложение в науку – хорошая идея. По его словам, о выгоде таких вложений свидетельствует сама жизнь. Если закон будет принят, то молодые кандидаты и доктора наук смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Это же касается молодых аспирантов и преподавателей вузов.

«Питерец.ру» считает, что поддержка ученых – важный шаг. Молодые люди должны получать стимул для занятий преподавательской и научной деятельностью. Страна нуждается в умных и талантливых людях.

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