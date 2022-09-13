Молодых ученых нужно поддерживать!

Глава петербургского парламента Александр Бельский позитивно высказался по поводу инициативы поощрять молодых ученых. Руководитель парламента озвучил свою точку зрения в Телеграме.

Инициатива поступила от «Единая Россия». Бельский уверен, что вложение в науку – хорошая идея. По его словам, о выгоде таких вложений свидетельствует сама жизнь. Если закон будет принят, то молодые кандидаты и доктора наук смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Это же касается молодых аспирантов и преподавателей вузов.

«Питерец.ру» считает, что поддержка ученых – важный шаг. Молодые люди должны получать стимул для занятий преподавательской и научной деятельностью. Страна нуждается в умных и талантливых людях.