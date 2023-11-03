В Смольном торжественно вручили государственные награды РФ и поощрения Президента. В церемонии принимали участие Председатель ЗакСа Александр Бельский, Губернатор Александр Беглов, депутаты Михаил Барышников , Валерий Гарнец, Ольга Герасина , Юрий Гладунов и Константин Чебыкин.
Напомним, парламентарии были награждены согласно соответствующему указу Президента России от 3 октября 2023 года «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Сегодня глава города вручил орден Дружбы Юрию Гладунову, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени Михаилу Барышникову, Валерию Гарнецу и Константину Чебыкину, благодарность Президента Российской Федерации Ольге Герасиной.
Всего в числе награждённых свыше 60 человек – сотрудники крупнейших предприятий города, государственных, научных и образовательных организаций, учреждений здравоохранения и пожарно-спасательных отрядов.
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