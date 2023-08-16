В Петербурге депутаты ЗакС приняли участие в патриотической акции «Сила в правде»

Петербургские парламентарии Константин Чебыкин, Юрий Гладунов, Валерий Гарнец и Александр Новиков приняли участие в патриотической акции «Сила в правде», которая проходит на борту большого десантного корабля «Иван Грен».

Корабль пришвартовался к причалу на набережной Лейтенанта Шмидта 12 августа. Жители и гости Санкт-Петербурга могли подняться на борт и познакомиться с передвижной экспозицией: увидеть трофеи и нацистскую литературу, добытые российскими воинами в ходе специальной военной операции.

– С первых же дней частичной мобилизации, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга принимают активное участие в поддержке участников специальной операции. Поэтому посещение этой уникальной выставки было для нас крайне важным. Необходимо демонстрировать нашим жителям наглядно то, с чем борется наша страна в рамках специальной военной операции. А после увиденного на этой уникальной выставке всё становится понятно без слов, – считает Константин Чебыкин.

Петербуржцы проявили большой интерес к патриотической акции: ежедневно её посещало более 15000 человек, у корабля выстраивались длинные очереди. 16 августа «Иван Грен» покидает набережную Лейтенанта Шмидта и отправляется в Кронштадт, а затем в Калининград и Северодвинск.