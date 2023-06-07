Бойцы петербургского полка получат высокоэффективные средства радиоэлектронной борьбы

Из Санкт-Петербурга в зону специальной военной операции отправлен груз устройств, позволяющих противостоять беспилотникам и выполнять другие функции радиоэлектронной борьбы. В отправке приняли участие депутаты Законодательного Собрания Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Юрий Авдеев.
Устройства собраны на петербургских предприятиях при содействии парламентариев. Их получатели – военнослужащие подразделений, призванные из Санкт-Петербурга.
По словам парламентария, с начала специальной военной операции депутаты при поддержке Правительства города и общественности собрали и отправили в зону СВО, а также в город-побратим Мариуполь более 20 грузов.
Константин Чебыкин подчеркнул, что поддержка продолжится. Парламентарии постараются в ежемесячном режиме передавать в зону СВО технику, продукты питания, необходимые вещи.