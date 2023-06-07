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Питерец.ру » Общество » Бойцы петербургского полка получат высокоэффективные средства радиоэлектронной борьбы

Бойцы петербургского полка получат высокоэффективные средства радиоэлектронной борьбы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Бойцы петербургского полка получат высокоэффективные средства радиоэлектронной борьбы

Из Санкт-Петербурга в зону специальной военной операции отправлен груз устройств, позволяющих противостоять беспилотникам и выполнять другие функции радиоэлектронной борьбы. В отправке приняли участие депутаты Законодательного Собрания Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Юрий Авдеев.

Устройства собраны на петербургских предприятиях при содействии парламентариев. Их получатели – военнослужащие подразделений, призванные из Санкт-Петербурга.

– Мы и ранее передавали средства радиоэлектронной борьбы в зону СВО, но впервые отправляем такие мощные. Их разработали по нашей просьбе петербургские специалисты, и бонусом увеличили дальность их действия. Она практически в два раза больше аналогов. Мы организовали обучение для операторов средств радиоэлектронной борьбы и, уверен, что устройства помогут нашим бойцам еще эффективнее действовать в боевых условиях, – прокомментировал Константин Чебыкин.

По словам парламентария, с начала специальной военной операции депутаты при поддержке Правительства города и общественности собрали и отправили в зону СВО, а также в город-побратим Мариуполь более 20 грузов.

– Мы отправляем то, что просят наши бойцы. Средства радиоэлектронной борьбы жизненно необходимы в условиях СВО, и мы выполнили просьбу. Будут другие – также оперативно отзовёмся, – добавил Юрий Гладунов.

Константин Чебыкин подчеркнул, что поддержка продолжится. Парламентарии постараются в ежемесячном режиме передавать в зону СВО технику, продукты питания, необходимые вещи.

– Наша задача сейчас – объединить научные разработки и промышленность, чтобы создать максимальную защиту для наших солдат, – отметил он.
Источник: ЗАКС
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