В Ленобласти стартовал Единый день голосования

В Ленинградской области проходят выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

Голосование продлится до 20.00. Оно проходит в помещениях для голосования и на дому. Проголосовать на дому можно по уважительной причине на основании письменного заявления или устного обращения избирателя, которое должно быть подано в участковую избирательную комиссию по месту регистрации не позднее 14.00 13 сентября.