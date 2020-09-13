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Питерец.ру » Политика » В Ленобласти стартовал Единый день голосования

В Ленобласти стартовал Единый день голосования

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Сегодня, 13 сентября, в 8.00 для избирателей открылись все 995 избирательных участков.

В Ленинградской области проходят выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

Голосование продлится до 20.00. Оно проходит в помещениях для голосования и на дому. Проголосовать на дому можно по уважительной причине на основании письменного заявления или устного обращения избирателя, которое должно быть подано в участковую избирательную комиссию по месту регистрации не позднее 14.00 13 сентября.

Источник: Администрация Ленобласти
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