Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 17 по 23 июля

Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Пушкинский р-н

п. Шушары, Витебский пр., д.157, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.138, лит.А, от ш. Петербургское к Московскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.139, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.145, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.153, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.130, лит.А, от Петербургского ш. к Московскому ш.

г. Пушкин, ш. Киевское, N59.734 E30.298, от ш. Волхонское к ш. Красносельское

г. Пушкин, ш. Киевское, N59.734 E30.299, от ш. Красносельское к ш. Волхонское

г. Пушкин, ш. Киевское, N59.681 E30.244, от ш. Красносельское к нп Дони

г. Пушкин, ш. Киевское, N59.682 E30.245, от нп Дони, к ш. Красносельское

г. Пушкин, ш. Киевское, N59.700 E30.263, от нп Дони к ш. Красносельское

г. Пушкин, ш. Киевское, N59.716 E30.280, от нп Дони к ш. Красносельское

п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.710 E30.479, от Новой ул. к Московскому ш.

п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.708 E30.516, от Новой ул. к Московскому ш.

п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.705 E30.557, от Московского ш. к Новой ул.

п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.709 E30.504, от Московского ш. к Новой ул.

г. Пушкин, ш. Киевское, N59.743 E30.308, от ш. Волхонское к ш. Рехколовское

п. Шушары, Московское ш., д.90, лит.А, от КАД А-118 к Ленсоветовской дороге

п. Шушары, Московское ш., напротив д.90, лит.А, от Ленсоветовской дороги к КАД А-118

п. Шушары, пр. Витебский, N59.756 E30.392, к Петербургскому ш.

п. Шушары, пр. Витебский, N59.757 E30.393, к Московскому ш.

г. Пушкин, ул. Софийская, N59.772 E30.499, к Колпинскому ш.

ш. Московское, N59.732 E30.526, от ул. Тосненская к ул. Пролетарская

п. Шушары, ш. Московское, д.296, лит.А, к Колпинскому ш.

п. Шушары, ш. Московское, д.295, лит.А, к Ленсоветовской дороге

п. Шушары, Московское ш., N59.752 E30.489, к Ленсоветовской дороге

п. Шушары, Московская Славянка, д.12, лит.А, к Ленсоветовской дороге

п. Шушары, Московская Славянка, д.23, лит.А, к ул. Пролетарская