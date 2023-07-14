В Петроградском районе общественники выявили неудовлетворительное состояние детских площадок

Народный фронт в Санкт-Петербурге выявил неудовлетворительное состояние детских площадок в Петроградском районе города. Соответствующие обращения направлены ответственным лицам.

В президентское движение обратились жители Петроградского района и рассказали, что их дети вынуждены играть на детских площадках, техническое состояние которых вызывает серьёзные опасения. По данным обращениям Народный фронт провёл выездной мониторинг, в результате чего жалобы подтвердились.

Так, площадки в ненормативном состоянии были обнаружены во дворе дома №34 по Каменоостровскому проспекту, а также в Кропоткинском и Матвеевском скверах. На игровом оборудовании облупилась краска, торчат ржавые гвозди и штыри, оборудование в надписях, качели оборваны, в ударопоглощающем покрытии есть дыры, скамейки, перекрытия и лестницы прогнили и могут стать причиной заноз и травм для детей.

«Полученные обращения жителей и проведенный нами выездной мониторинг подтверждают серьезные опасения, высказанные родителями относительно технического состояния игровых площадок. Мы настаиваем на том, чтобы представители администрации обратили внимание на эту проблему и предприняли конкретные действия для обеспечения безопасности детей», - рассказала руководитель регионального отделения Народного фронта в Петербурге Екатерина Машкова.

Народный фронт направил обращения в администрацию Петроградского района и в МО Кронверкское с просьбой принять срочные меры по ремонту детских площадок по указанным адресам для обеспечения безопасного их использования и сообщить о сроках проведения работ.