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Питерец.ру » Общество » В Петроградском районе общественники выявили неудовлетворительное состояние детских площадок

В Петроградском районе общественники выявили неудовлетворительное состояние детских площадок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Народный фронт
Народный фронт в Петербурге выявил неудовлетворительное состояние детских площадок в Петроградском районе города

Народный фронт в Санкт-Петербурге выявил неудовлетворительное состояние детских площадок в Петроградском районе города. Соответствующие обращения направлены ответственным лицам.

В президентское движение обратились жители Петроградского района и рассказали, что их дети вынуждены играть на детских площадках, техническое состояние которых вызывает серьёзные опасения. По данным обращениям Народный фронт провёл выездной мониторинг, в результате чего жалобы подтвердились.

Так, площадки в ненормативном состоянии были обнаружены во дворе дома №34 по Каменоостровскому проспекту, а также в Кропоткинском и Матвеевском скверах. На игровом оборудовании облупилась краска, торчат ржавые гвозди и штыри, оборудование в надписях, качели оборваны, в ударопоглощающем покрытии есть дыры, скамейки, перекрытия и лестницы прогнили и могут стать причиной заноз и травм для детей.

«Полученные обращения жителей и проведенный нами выездной мониторинг подтверждают серьезные опасения, высказанные родителями относительно технического состояния игровых площадок. Мы настаиваем на том, чтобы представители администрации обратили внимание на эту проблему и предприняли конкретные действия для обеспечения безопасности детей», - рассказала руководитель регионального отделения Народного фронта в Петербурге Екатерина Машкова.

Народный фронт направил обращения в администрацию Петроградского района и в МО Кронверкское с просьбой принять срочные меры по ремонту детских площадок по указанным адресам для обеспечения безопасного их использования и сообщить о сроках проведения работ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Народный фронт
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