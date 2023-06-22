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Питерец.ру » Общество » Народный фронт провел мониторинг заброшенных зданий в Центральном районе Петербурге

Народный фронт провел мониторинг заброшенных зданий в Центральном районе Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Народный фронт
Народный фронт провел мониторинг заброшенных зданий в Центральном районе Петербурге

В Народный фронт в Петербурге обратились жители Центрального района города. Они рассказали общественникам о заброшенных зданиях на улице Боровой и улице Константина Заслонова. По их словам, здания представляют опасность для местных жителей, т.к. являются местом притяжения для подростков и маргинальных личностей.

Представители президентского движения провели выездной мониторинг, в результате чего все факты подтвердились. Были проверены дома №20 и №22 по улице Боровой и дома №6 и №8 по улице Константина Заслонова. Дома действительно представляют угрозу для безопасности. Здания не законсервированы: в них открыты окна и двери, из-за чего внутрь может попасть любой. Фасады домов исписаны граффити, с них осыпается штукатурка, крошатся кирпичи. Вокруг и внутри заброшенных зданий представители Народного фронта увидели большое скопление бытового и строительного мусора.

«Наш мониторинг выявил серьезную проблему: заброшенные здания находятся в центре города. Кроме того, скопление мусора внутри заброшенных зданий может стать причиной пожаров. Необходимо, чтобы ответственные лица предприняли всё возможное для устранения данной проблемы и консервации этих строений», - рассказала руководитель регионального отделения Народного фронта в Петербурге Екатерина Машкова.

Народный фронт направил обращения в ГУ МВД России по Санкт-Петербург и Ленинградской области с просьбой усилить патрулирование данных территорий, а также в Прокуратуру города и администрацию Центрального района с просьбой установить ответственных за консервацию зданий и обязать их пресечь попадание внутрь посторонних.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Народный фронт
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