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Питерец.ру » Общество » «Количество личного состава падает»: Пригожин объяснил свое заявление о неизбежности новой волны мобилизации

«Количество личного состава падает»: Пригожин объяснил свое заявление о неизбежности новой волны мобилизации

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Опубликовал: Андрей Якунин
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«Количество личного состава падает»: Пригожин объяснил свое заявление о неизбежности новой волны мобилизации

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил свои слова о неизбежности новой волны мобилизации в России тяжелой ситуацией в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Пригожин рассказал, что на данный момент в зоне СВО происходит серьезное сокращение количества бойцов. Так, по словам главы «оркестра», на данный момент поставленные задачи выполняет рота не из 100 человек, а из 50-60 бойцов.

«Когда количество личного состава падает вниз, то естественно и гибель бойцов увеличивается», — приводит его заявление пресс-служба компании «Конкорд».

В связи с этим Пригожин не исключил, что в ближайшее время начнется вторая волна мобилизации в России, которая, по его мнению, поможет остановить продолжающуюся спецоперацию по защите Донбасса.

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