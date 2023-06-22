«Количество личного состава падает»: Пригожин объяснил свое заявление о неизбежности новой волны мобилизации

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил свои слова о неизбежности новой волны мобилизации в России тяжелой ситуацией в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Пригожин рассказал, что на данный момент в зоне СВО происходит серьезное сокращение количества бойцов. Так, по словам главы «оркестра», на данный момент поставленные задачи выполняет рота не из 100 человек, а из 50-60 бойцов.

«Когда количество личного состава падает вниз, то естественно и гибель бойцов увеличивается», — приводит его заявление пресс-служба компании «Конкорд».

В связи с этим Пригожин не исключил, что в ближайшее время начнется вторая волна мобилизации в России, которая, по его мнению, поможет остановить продолжающуюся спецоперацию по защите Донбасса.