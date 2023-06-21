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Питерец.ру » Общество » 80 тысяч свечей зажгут на Дворцовой площади в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

80 тысяч свечей зажгут на Дворцовой площади в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

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Опубликовал: Вадик Котов
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В ночь с 21 июня на 22 июня будет организована акция «Свеча памяти».

В ночь с 21 июня на 22 июня будет организована акция «Свеча памяти». Уже второй раз она пройдет в самом центре Санкт-Петербурга – на Дворцовой площади. С 19:30 80 тысяч свечей начнут выкладывать, и после полуночи завершится создание композиции.

В этом году центральное место в картине займет мемориал «Разорванное кольцо», входящий в «Зеленый пояс Славы». Две полуарки символизируют кольцо блокады, а разрыв между ними – «Дорогу жизни». Также на картине будет запечатлена знаменитая «Полуторка» – автомобиль ГАЗ-АА. Завершат композицию дубовые листья – символ вечности.

Церемония зажжения свечей пройдет с 01:00 до 2:30 ночи 22 июня.

Инициаторами акции являются Волонтеры Победы Санкт-Петербурга, Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», участники реконструкторского и поискового движения, творческая молодежь.

На мероприятии традиционно будет работать выставка поискового и реконструкторского движений Санкт-Петербурга. Участники смогут познакомиться с обмундированием, вооружением и личными вещами военнослужащих Красной армии. Также в программе: творческие номера и иммерсивный театр. Завершением станет возложение цветов к мемориальной доске «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!».

Специально для проведения акции отключают подсветку Эрмитажа, Дворцового моста и Александровской колонны, приостанавливают монтаж площадки проведения праздника выпускников школ «Алые паруса».

Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» проводятся по всей стране при поддержке Росмолодежи, Правительства Санкт-Петербурга, Роспатриотцентра и Регионального отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Центр «Дзержинец»
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