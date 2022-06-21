На Дворцовой площади зажгут огненную картину в ночь с 21 на 22 июня

В ночь с 21 июня на 22 июня будет организована акция «Свеча памяти». Впервые она пройдет в самом центре Санкт-Петербурга – на Дворцовой площади. С 19:00 50 тысяч свечей начнут выкладывать и после полуночи воссоздастся композиция из памятных символов города – монумента «Мать-Родина», Петропавловской крепости, Нарвских триумфальных ворот. Церемония зажжения свечей пройдет с 00:35 до 3:00 ночи 22 июня.

Инициаторами акции являются Волонтеры Победы Санкт-Петербурга, Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», участники реконструкторского и поискового движения, творческая молодежь.

Почетными гостями акции станут ветераны Великой Отечественной войны, представители Западного военного округа и Правительства Санкт-Петербурга.

На мероприятии традиционно будет работать выставка поискового и реконструкторского движений Санкт-Петербурга. Участники смогут познакомиться с обмундированием, вооружением и личными вещами военнослужащих Красной армии. Также в программе: творческие номера и иммерсивный театр. Завершением станет возложение цветов к мемориальной доске «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!».

Специально для проведения акции отключают подсветку Эрмитажа, Дворцового моста и Александровской колонны, приостанавливают монтаж площадки проведения праздника выпускников школ «Алые паруса».

Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» проводятся по всей стране при поддержке Министерства просвещения, Росмолодежи, Роспатриотцентра и Российского движения школьников.