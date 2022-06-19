Поздравление с Днем медицинского работника

Быть врачом – это настоящее призвание, в этой профессии нет случайных людей. Мы доверяем вам самое ценное – наши жизни. Сегодня мы говорим исключительно теплые и сердечные слова тем, кто посвятил себя самой гуманной и одной из самых сложных и благородных профессий – лечить людей.

Два года пандемии коронавируса доказали, что уязвим каждый и первыми на помощь придут именно врачи. Вы оказались на передовой, на вас смотрели, как на ангелов хранителей, верили и надеялись. Вместе мы справились с этим испытанием.

Ваша работа всегда требовала и будет требовать от вас особых душевных качеств: милосердия и отзывчивости, мужества и готовности рисковать собой, чтобы спасать других. Мы преклоняемся перед вашей самоотверженностью.

Спасибо за ваш труд, верность профессии и долгу, спасибо за то, что вы всегда рядом, поддерживаете, помогаете, ободряете. Берегите себя и будьте здоровы!

Председатель

Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга А.Н. Бельский