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Питерец.ру » Общество » Поздравление с Днем медицинского работника

Поздравление с Днем медицинского работника

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Уважаемые медицинские работники, ветераны службы! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Быть врачом – это настоящее призвание, в этой профессии нет случайных людей. Мы доверяем вам самое ценное – наши жизни. Сегодня мы говорим исключительно теплые и сердечные слова тем, кто посвятил себя самой гуманной и одной из самых сложных и благородных профессий – лечить людей.

Два года пандемии коронавируса доказали, что уязвим каждый и первыми на помощь придут именно врачи.  Вы оказались на передовой, на вас смотрели, как на ангелов хранителей, верили и надеялись.  Вместе мы справились с этим испытанием.

Ваша работа всегда требовала и будет требовать от вас особых душевных качеств: милосердия и отзывчивости, мужества и готовности рисковать собой, чтобы спасать других. Мы преклоняемся перед вашей самоотверженностью.

Спасибо за ваш труд, верность профессии и долгу, спасибо за то, что вы всегда рядом, поддерживаете, помогаете, ободряете. Берегите себя и будьте здоровы!

Председатель

Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга                                                                    А.Н. Бельский

Источник: ЗАКС
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