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Питерец.ру » Общество » С Днем медицинского работника петербургских врачей поздравил Михаил Романов

С Днем медицинского работника петербургских врачей поздравил Михаил Романов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
С Днем медицинского работника петербургских врачей поздравил Михаил Романов

Петербургских врачей и ветеранов здравоохранения с Днем медицинского работника поздравил Михаил Романов, депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия». Парламентарий заметил, что здоровье жителей Северной столицы находится в руках высококвалифицированных специалистов, чутких к чужой боли.

В обращении депутата отмечается, что от ответственности, глубочайших знаний и повседневного самоотверженного труда медицинских работников зависит здоровье каждого человека и всей нации в целом. Врачи связали свою жизнь с нелегкой, но благородной и востребованной в обществе профессией – дарить людям жизнь и здоровье.

Сегодняшний праздник врачи снова отмечают в сложных условиях, не прекращая вести активную борьбу с коронавирусной инфекцией. Труд докторов, заметил Михаил Романов, является примером милосердия, сострадания и высшей самоотверженности. Петербургские врачи, подчеркнул депутат, демонстрируют лучшие человеческие качества и подтверждают преданность выбранному делу.

Михаил Романов поблагодарил врачей Петербурга за труд, терпение, спасенные жизни и пожелал им неиссякаемой энергии, здоровья и благополучия.

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