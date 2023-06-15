В Петербурге с 1 июля изменится плата за содержание жилья

Это изменение коснется только нанимателей государственного жилья, а также собственников помещений в многоквартирных домах, если они не приняли решение о размере платы на общем собрании. Решение об индексации на 8,5% Комитет по тарифам Санкт‑Петербурга принял в декабре 2022 года.

Так, например, содержание квартиры с наиболее характерной для Северной столицы степенью благоустройства, в которой на одного человека приходится 25,95 кв. м, увеличится на 63,32 руб. и составит 808,60 руб. на человека в месяц, без учета платежа за общедомовые нужды. Стоит отметить, что размер платы за жилищные услуги зависит от ряда факторов: площади жилого помещения, степени благоустройства многоквартирного дома, состава общедомового имущества и других.

При этом по общему правилу, установленному Жилищным кодексом Российской Федерации, жильцы вместе со своей управляющей компанией или ТСЖ устанавливают на общем собрании размер платы на будущий год, который они считают приемлемым и обоснованным для содержания дома.

Вместе с тем, ежегодной индексации тарифов на коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газо- и теплоснабжение, электричество, а также услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами) с 1 июля не будет. Тарифы, установленные с 1 декабря 2022 года, будут действовать более полутора лет – до 1 июля 2024 года.

Напомним, что петербуржцы могут компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с региональным стандартом, если доля таких расходов в совокупном доходе семьи превышает 14%. Оформить субсидию можно в Городском центре жилищных субсидий или в любом отделении МФЦ, а также на портале Госуслуг.