ента новостей

16:54
Выставка «200 лет Славной Гвардейской Школе»
16:29
Белорус Константин Тюшкевич пополнил ряды волейбольного «Динамо-ЛО» вслед за болгарином Тодором Скримовым
16:20
В Петербурге с 1 июля изменится плата за содержание жилья
16:07
В Петербурге стартовал VII Национальный конгресс «Здоровые дети – будущее страны»
16:03
В Петербурге построят завод по производству тяжелого металлорежущего оборудования
15:56
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека. Среди них 11-летний мальчик
14:25
Правительство Ленобласти и компания «ВКонтакте» вместе создадут экосистему цифровых сервисов
14:21
Начались репетиции водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2023»
14:18
Мариинский дворец посетила делегация национального парламента Абхазии
14:16
В Петербурге росгвардейцы пришли на помощь в ДТП
12:20
ЛИNДА даст большой сольный концерт на ROOF FEST в Петербурге
12:12
Стихи нон-стоп: в Санкт-Петербурге снова проведут «Белую ночь поэзии»
12:08
На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд в Рыбацкое
10:47
В арт-пространстве Московского Политеха открылась выставка работ скульптора, авангардиста Николая Силиса
10:38
В Петербурге открылась экспозиция «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали»
10:18
В Невском районе пенсионерка инвестировала в мошенников более 3 млн рублей
10:00
Пенсионерка из под Волхова перевела мошенникам более 1,1 млн рублей
09:46
В Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист
09:41
В Ленобласти на турбазе мужчина избил туриста веслом
09:28
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на самокате
09:25
В Петербурге задержанная за обман пенсионерки призналась еще в одном преступлении
20:56
Игроки «Зенита» Вильмар Барриос и Матео Кассьерра подешевели на трансферном рынке, а вот Малком подорожал до 30 млн
17:38
Чемпион мира Дин Лижэнь, Алиреза Фируджа, Хикару Накамура и Рихард Раппорт не подтвердили своё участие в Кубке мира по шахматам – 2023 в Баку
17:32
Специально ко Дню медицинского работника музейно-выставочный центр «Россия – моя история» подготовил авторскую экскурсию «Medicina est… Санкт-Петербург»
17:28
В Петербурге создадут археологический музей
17:03
Единороссы Московского района отправили более 20 комплектов бронезащиты для российских бойцов в зону СВО
16:45
В Петербурге заложили новые скоростные катамараны и прогулочные суда для линии Петербург — Кронштадт
16:41
Беларусь стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленобласти
16:39
Беглов не приехал в МО Новоизмайловское, где его ждали местные жители с «неудобными» вопросами
15:44
Выставка «Сюжет, букет, буфет…»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге с 1 июля изменится плата за содержание жилья

В Петербурге с 1 июля изменится плата за содержание жилья

0
23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Это изменение коснется только нанимателей государственного жилья, а также собственников помещений в многоквартирных домах

Это изменение коснется только нанимателей государственного жилья, а также собственников помещений в многоквартирных домах, если они не приняли решение о размере платы на общем собрании. Решение об индексации на 8,5% Комитет по тарифам Санкт‑Петербурга принял в декабре 2022 года.

Так, например, содержание квартиры с наиболее характерной для Северной столицы степенью благоустройства, в которой на одного человека приходится 25,95 кв. м, увеличится на 63,32 руб. и составит 808,60 руб. на человека в месяц, без учета платежа за общедомовые нужды. Стоит отметить, что размер платы за жилищные услуги зависит от ряда факторов: площади жилого помещения, степени благоустройства многоквартирного дома, состава общедомового имущества и других.

При этом по общему правилу, установленному Жилищным кодексом Российской Федерации, жильцы вместе со своей управляющей компанией или ТСЖ устанавливают на общем собрании размер платы на будущий год, который они считают приемлемым и обоснованным для содержания дома.

Вместе с тем, ежегодной индексации тарифов на коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газо- и теплоснабжение, электричество, а также услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами) с 1 июля не будет. Тарифы, установленные с 1 декабря 2022 года, будут действовать более полутора лет – до 1 июля 2024 года.

Напомним, что петербуржцы могут компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с региональным стандартом, если доля таких расходов в совокупном доходе семьи превышает 14%. Оформить субсидию можно в Городском центре жилищных субсидий или в любом отделении МФЦ, а также на портале Госуслуг.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-09-2022, 13:53
Постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству
15-09-2022, 16:27
Депутаты обсудили новые правила расчета платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды
8-05-2015, 08:30
Плата за содержание многоэтажных домов будет повышена
1-03-2013, 08:06
Все поручения Президента по ограничению платы граждан за коммунальные услуги будут выполнены в срок
30-01-2020, 10:44
Подорожание проезда по ЗСД проверит прокуратура
5-09-2015, 17:08
В Смольном аргументировали повышение платы за коммуналку

Происшествия на дорогах

0
34
Сегодня, 15:56
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека. Среди них 11-летний мальчик
0
92
Сегодня, 09:46
В Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист
0
69
Сегодня, 09:28
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на самокате
0
126
Вчера, 11:20
В Тихвине в ДТП со скутером пострадали двое подростков
Наверх