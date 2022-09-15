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Питерец.ру » Общество » Депутаты обсудили новые правила расчета платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды

Депутаты обсудили новые правила расчета платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды

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Опубликовал: Вадик Котов
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Депутаты обсудили новые правила расчета платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды

Члены постоянной комиссии ЗС СПб по промышленности, экономике и предпринимательству обсудили обращение Союза малых предприятий Санкт-Петербурга, касающееся новых правил расчета платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды. Указанные правила введены Постановлением Правительства РФ № 92 от 03.02.2022 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме». В обращении указывалось, что текст постановления вызывает разночтения как у управляющих компаний, так и у граждан, вплоть до опасений, что добросовестные плательщики из числа владельцев жилья отныне будут оплачивать счета должников. По-разному трактуются, в первую очередь, нормы о перерасчете платы в конце года согласно общедомовым приборам учета или нормативам потребления.

Депутаты выслушали информацию заместителя начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Юрия Кузина, заместителя председателя Жилищного комитета Сергея Ходькова, генерального директора АО ВЦКП «Жилищное хозяйство» Василия Федотова. Специалисты заверили членов комиссии, что новое постановление не предусматривает возложение бремени оплаты счетов неплательщиков на других собственников помещений в многоквартирном доме.

Комиссия приняла решение рекомендовать органам государственной власти и АО ВЦКП «ЖХ» усилить работу по информированию о новом порядке расчета платы за общедомовые нужды в многоквартирных домах. Также предложено рассмотреть возможность создания единого информационного центра по вопросам жилищно-коммунальных платежей.

Источник: ЗАКС
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