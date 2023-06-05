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Питерец.ру » Общество » Рисунки юных художников из Петербурга стали частью выставки в Севастополе

Рисунки юных художников из Петербурга стали частью выставки в Севастополе

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29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Рисунки юных художников из Петербурга стали частью выставки в Севастополе, которая приурочена к 240-летию черноморской столицы русских моряков.

Рисунки юных художников из Петербурга стали частью выставки в Севастополе, которая приурочена к 240-летию черноморской столицы русских моряков. Выставка детских рисунков «Поздравь Севастополь» имеет общероссийский охват, в ней приняли участие ребята в возрасте от 8 до 15 лет из 28 регионов страны. Среди них воспитанники петербургских художественных школ и кружков. Перед участниками акции стояла задача нарисовать любой пейзаж или достопримечательность Севастополя.

В марте и апреле, в рамках регионального этапа всероссийской акции «Поздравь Севастополь», выставку детских рисунков юных петербургских художников принимал Мариинский дворец. Теперь некоторые из этих работ выставлены в черноморском городе.

Как отметили организаторы мероприятия, главная цель проекта ― привлечь внимание детей и всех жителей российских регионов к Городу-Герою Севастополю, его истории и культуре. Экспозицию составили из 1450 рисунков. Произведения маленьких и юных авторов размещены в холле севастопольского парламента, в здании Дворца детского и юношеского творчества, на городских стендах, а также на рекламных конструкциях во всех районах города.

Источник: ЗАКС
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