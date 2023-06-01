В Петербурге открылся прокат культовых мотоциклов Harley-Davidson с курсами безопасного вождения

В Северной столице открылся новый прокат мотоциклов PRO-CAT, который предлагает в аренду культовые модели и проводит обучение безопасному вождению. В честь открытия сервис организует акцию для желающих улучшить свои навыки: весь июнь в PRO-CAT будут ежедневно проводиться бесплатные занятия по курсу езды на Harley-Davidson.

Своеобразный и яркий стиль жизни, дух безграничной свободы, адреналин от скорости или сплоченность мотоклуба – увлечение мотоциклами привлекает людей по разным причинам. Стать частью этого мира не так сложно, как кажется на первый взгляд. Новый прокат мотоциклов в Санкт-Петербурге дает возможность прокатиться на культовых мотоциклах Harley-Davidson, а также Kawasaki Vulcan и Honda Fury. Сервис PRO-CAT также предоставляет легендарные модели чопперов для стильных фотосессий в байкерском стиле и предлагает новичкам обучение вождению мотоцикла под руководством профессиональных мототренеров.

Сервис мотопроката PRO-CAT собрал внушительный парк: для аренды мотоциклов в СПб доступны популярная классическая модель Harley Davidson Heritage Softail Classic (2010), Harley Davidson Sportster 1200 Custom (2005) с большим двухцилиндровым V-образным двигателем, «мотоцикл Терминатора» Harley Davidson Road King (2014), спортивный Harley Davidson Sportster 1200 (2015), компактный и отлично подходящий для новичков Harley Davidson Sportster 883 (2019), Harley Davidson Sportster 883 (2015), мощный Harley Davidson Dyna (2011) и Harley Davidson Dyna (2012). Для тех, кто хочет взять другой мотоцикл в аренду, PRO-CAT выбрали в свой парк модель Kawasaki VN900D (2016), известную как «Вулкан», и «фурию» Honda VT1300CX Fury (2011).

Помимо широкого выбора хорошо обслуживаемых моделей, клиенты сервиса получают гибкие сроки аренды мотоцикла в соответствии с потребностями, бесплатную базовую экипировку и первичный инструктаж. Для тех, кто только мечтает о свободной и захватывающей езде на крутом чоппере, единая команда PRO-CAT и мотошколы «Восьмерка» проводит обучение вождению мотоцикла. Курсы для разных уровней подготовки позволят уверенно водить мотоцикл после занятий с квалифицированными специалистами.

Езда на мотоцикле должна быть не только захватывающей, крутой и свободной, но и безопасной. Поэтому в честь открытия компания PRO-CAT, история которой началась с основания в Петербурге мотошколы, весь июнь будет предлагать клиентам бесплатное занятие по курсу безопасного вождения на мотоциклах Harley Davidson ежедневно (наличие прав категории А обязательно).

Адрес проката PRO-CAT: г. Санкт-Петербург, сквер Льва Толстого, д. 9, торгово-офисный центр «Толстой сквер».

Время работы: круглосуточно.

Официальный сайт проката мотоциклов PRO-CAT: https://pro-cat.pro

Сайт мотошколы «Восьмерка»: http://motoeight.ru/