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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти пройдет Всероссийский полумарафон Забег РФ

В Ленобласти пройдет Всероссийский полумарафон Забег РФ

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78
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Самый масштабный Всероссийский полумарафон стартует 4 июня

Самый масштабный Всероссийский полумарафон стартует 4 июня – более 700 ленинградцев уже определились с дистанцией регионального «Забега», который традиционно пройдет в Гатчине.

Наиболее популярная дистанция в Ленинградской области — 1 км, на неё подали заявки 264 человека. На втором месте 5-километровая дистанция — ее хотят преодолеть 219 человек. Пробежать 10 км пока планируют 160 легкоатлетов, а 21,1 км — 101 участник.

Присоединиться к забегу можно на официальном сайте полумарафона

Полумарафон «ЗаБег.рф» пройдет в 85 городах России — тысячи любителей бега со всей страны выйдут на старт в одно время вне зависимости от часовых поясов. Ленинградская область станет участником всероссийского полумарафона в третий раз.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район
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