В Ленобласти пройдет Всероссийский полумарафон Забег РФ

Самый масштабный Всероссийский полумарафон стартует 4 июня – более 700 ленинградцев уже определились с дистанцией регионального «Забега», который традиционно пройдет в Гатчине.

Наиболее популярная дистанция в Ленинградской области — 1 км, на неё подали заявки 264 человека. На втором месте 5-километровая дистанция — ее хотят преодолеть 219 человек. Пробежать 10 км пока планируют 160 легкоатлетов, а 21,1 км — 101 участник.

Присоединиться к забегу можно на официальном сайте полумарафона.

Полумарафон «ЗаБег.рф» пройдет в 85 городах России — тысячи любителей бега со всей страны выйдут на старт в одно время вне зависимости от часовых поясов. Ленинградская область станет участником всероссийского полумарафона в третий раз.