Всероссийский патриотический форум пройдет онлайн

С 9 по 11 декабря в онлайн формате пройдет Всероссийский патриотический форум, а также церемония вручения Национальной премии «Победа».

Форум станет уникальной коммуникативной площадкой: участники поделятся успешными практиками реализации проектов и программ по патриотическому воспитанию и обсудят с экспертами актуальные вопросы формирования образа патриота страны в современной России. Участниками станут порядка 3 000 человек.

Заявку на форум можно подать в период до 30 ноября в АИС «Молодежь России» (myrosmol.ru).

9 декабря пройдет торжественное вручение премии. К трансляции можно будет присоединиться в официальном сообществе «Роспатриотцентра» в социальной сети «Вконтакте» (vk.com/hellomyrussia).

Также в рамках мероприятия пройдет защита проектов участников грантового конкурса молодежных инициатив, заявки на который принимаются до 3 декабря. К участию в нем приглашаются проекты по основным направлениям сферы патриотического воспитания. Регистрация осуществляется также в АИС «Молодежь России»: https://myrosmol.ru/event/50431.