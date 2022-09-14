В Ленобласти пройдет «Кросс нации-2022»

17 сентября Ленинградская область присоединится ко всероссийскому дню бега.

В этом году массовый забег принимает Выборг. Участники соревнований стартуют и финишируют на стадионе «Авангард». На старт традиционно смогут выйти все желающие – профессиональные спортсмены и любители. Легкоатлеты сразятся на дистанциях 1,3, 4, 6, 8 и 12 километров, а также «Академическом» забеге на 1,3 км.

Чтобы стать участником «Кросса нации» необходимо до 15 сентября зарегистрироваться на сайте https://reg.o-time.ru. Участие в забеге бесплатное.