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Питерец.ру » Общество » Народный фронт в Петербурге просит власти города ускорить сроки проектирования дороги с тротуарами на Русановской улице

Народный фронт в Петербурге просит власти города ускорить сроки проектирования дороги с тротуарами на Русановской улице

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Опубликовал: Вадик Котов
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Народный фронт
Народный фронт в Петербурге просит власти города ускорить сроки проектирования дороги с тротуарами на Русановской улице

Ежедневно жители Русановской улицы, расположенной в Невском районе города,  вынуждены преодолевать экстремальный маршрут к социальным объектам и на автобусную остановку. Об этом они сообщили      представителям Народного фронта в Санкт-Петербурге.      

От домов до ближайшей остановки на Октябрьской набережной полтора километра. Люди преодолевают этот маршрут по узким тротуарам, газонам и проезжей части. Идти приходится по неосвещенной обочине, в сантиметре от проносящихся машин. На подходе к остановкам отсутствует пешеходный переход.         

Посреди тротуаров стоят столбы с освещением, по пути следования не могут разъехаться две детские коляски, кому-то из пешеходов приходится подвергать свою жизнь опасности и выходить на проезжую часть или на газоны.

Администрация Невского района и дирекция транспортного строительства сообщили жильцам, что на быстрое решение проблемы рассчитывать не стоит. Проектирование будущей дороги с тротуарами запланировано на 2023 год, сроки строительства неясны.

«Мы обратились в исполнительные органы государственной власти с просьбой уточнить сроки строительства и ускорить сроки проектирования будущей дороги с тротуарами. Будем держать ситуацию на контроле», – отметил член штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов.
Источник: Народный фронт в Петербурге
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