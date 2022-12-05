Народный фронт в Петербурге просит власти города ускорить сроки проектирования дороги с тротуарами на Русановской улице

Ежедневно жители Русановской улицы, расположенной в Невском районе города, вынуждены преодолевать экстремальный маршрут к социальным объектам и на автобусную остановку. Об этом они сообщили представителям Народного фронта в Санкт-Петербурге.

От домов до ближайшей остановки на Октябрьской набережной полтора километра. Люди преодолевают этот маршрут по узким тротуарам, газонам и проезжей части. Идти приходится по неосвещенной обочине, в сантиметре от проносящихся машин. На подходе к остановкам отсутствует пешеходный переход.

Посреди тротуаров стоят столбы с освещением, по пути следования не могут разъехаться две детские коляски, кому-то из пешеходов приходится подвергать свою жизнь опасности и выходить на проезжую часть или на газоны.

Администрация Невского района и дирекция транспортного строительства сообщили жильцам, что на быстрое решение проблемы рассчитывать не стоит. Проектирование будущей дороги с тротуарами запланировано на 2023 год, сроки строительства неясны.

«Мы обратились в исполнительные органы государственной власти с просьбой уточнить сроки строительства и ускорить сроки проектирования будущей дороги с тротуарами. Будем держать ситуацию на контроле», – отметил член штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов.