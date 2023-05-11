В Ленобласти электрички раньше срока поедут по летнему графику

С 22 мая в связи с ростом туристического потока электрички на Балтийском направлении на неделю раньше срока поедут по летнему графику.

«Своевременное изменение расписания пригородных поездов, работающих по заказу комитета Ленинградской области по транспорту, а также переход электричек на летний график позволяют удовлетворять запросы жителей с учетом начала теплого сезона. Транспорт на Балтийском направлении перейдет на летний график с 22 мая, а не с 28, как планировалось ранее. Всего на железнодорожном транспорте в 2022 году по Ленинградской области пригородными поездами было перевезено 46,2 миллиона пассажиров — это на 9,2% больше, чем в 2021 году», – рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Подробнее с расписанием пригородных поездов пассажиры могут ознакомиться на сайте СЗППК ppk-piter.ru. К летнему сезону также открыты дополнительные кассы в нескольких районах: Волховском (станция Пупышево), Тосненском (Трубниково), Лужском (Мшинская), Киришском (остановочный пункт 55 км). На крупных станциях открыты дополнительные кассовые окна, увеличено время их работы.