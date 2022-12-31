В праздники общественный транспорт Ленобласти будет работать по расписанию выходного дня

В праздничные дни автобусы и электрички в Ленинградской области будут работать по расписанию выходного дня.

Автобусные маршруты в регионе продолжат работу на новогодних праздниках. Во время каникул усилены меры по проведению предрейсового и предсменного контроля технического состояния транспортных средств. При необходимости перевозчики обеспечат оперативный выпуск на линию резервного подвижного состава.

Для пригородных электропоездов устанавливается такой график движения в период новогодних и рождественских праздников:

31.12.2022 – движение поездов по графику пятницы;

с 01.01 по 07.01.2023 – движение поездов по графику субботы;

08.01.2023 – движение поездов по графику воскресенья.

Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте СЗППК: https://ppk-piter.ru.