Из Петербурга в Павловск началось тактовое движение электропоездов

На Витебском вокзале началось тактовое движение пригородных поездов Санкт‑Петербург - Павловск.
Пушкинский район - один из самых быстрорастущих и перспективных в Петербурге. Здесь развивается жилая застройка, увеличивается население, а значит - растет спрос на транспортную доступность. Необходимо обеспечить жителям этих районов возможность быстро и с комфортом добраться до места работы или учебы в центре Петербурга.
Глава города также отметил, что этот маршрут будет очень востребован у туристов.
Александр Беглов поблагодарил руководство ОАО «Российские железные дороги» за совместную работу в реализации проекта.
Тактовое движение организовано Комитетом по транспорту совместно с Октябрьской железной дорогой и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией в рамках развития Санкт‑Петербургского транспортного узла в части пригородных перевозок и интеграции железной дороги в систему городского общественного транспорта.
В рамках проекта в дополнение к существующему графику на линию добавлены еще 9 пригородных поездов (4 утром и 5 вечером) и 8 поездов в обратном направлении (4 утром и 4 вечером). В утренние и вечерние часы пик - с 7:00 до 9:30 и с 17:00 до 19:00 - электрички будут курсировать с 10-минутным интервалом. Время отправления поездов с Витебского вокзала и станции Павловск будет кратно 10 минутам. В пред- и после пиковые часы поезда будут следовать каждые 15 минут: из Павловска - с 6:00 до 7:00; из Санкт‑Петербурга - с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00.
Время в пути составит 32-38 минут, стоимость проезда - 55 рублей (в комфорт-классе - 57 рублей).
В перспективе на этом направлении будут обновлены подвижной состав и остановочные пункты, также планируется внедрить единый проездной билет в городском и железнодорожном пригородном транспорте.