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Питерец.ру » Общество » Из Петербурга в Павловск началось тактовое движение электропоездов

Из Петербурга в Павловск началось тактовое движение электропоездов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
На Витебском вокзале началось тактовое движение пригородных поездов Санкт‑Петербург - Павловск

На Витебском вокзале началось тактовое движение пригородных поездов Санкт‑Петербург - Павловск.

«Транспортная система Петербурга переживает большие изменения. Мы обновляем городской автобусный парк. Новые, комфортные автобусы работают на газомоторном топливе. Приступили к масштабной замене подвижного состава метро - запустили уже два состава. Сегодня мы даем старт тактовому движению пригородных поездов. Первое направление – Пушкин и Павловск», - сообщил губернатор Александр Беглов в ходе официального запуска тактового движения.

Пушкинский район - один из самых быстрорастущих и перспективных в Петербурге. Здесь развивается жилая застройка, увеличивается население, а значит - растет спрос на транспортную доступность. Необходимо обеспечить жителям этих районов возможность быстро и с комфортом добраться до места работы или учебы в центре Петербурга.

Глава города также отметил, что этот маршрут будет очень востребован у туристов.

Александр Беглов поблагодарил руководство ОАО «Российские железные дороги» за совместную работу в реализации проекта.

«Современный мегаполис невозможно представить без быстрого комфортного железнодорожного сообщения. Люди пользуются им каждый день. Железная дорога стала неотъемлемой частью жизни города. Сокращение интервалов движения поездов значительно снизит нагрузку на дорожную сеть Санкт‑Петербурга», - отметил генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Тактовое движение организовано Комитетом по транспорту совместно с Октябрьской железной дорогой и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией в рамках развития Санкт‑Петербургского транспортного узла в части пригородных перевозок и интеграции железной дороги в систему городского общественного транспорта.

В рамках проекта в дополнение к существующему графику на линию добавлены еще 9 пригородных поездов (4 утром и 5 вечером) и 8 поездов в обратном направлении (4 утром и 4 вечером). В утренние и вечерние часы пик - с 7:00 до 9:30 и с 17:00 до 19:00 - электрички будут курсировать с 10-минутным интервалом. Время отправления поездов с Витебского вокзала и станции Павловск будет кратно 10 минутам. В пред- и после пиковые часы поезда будут следовать каждые 15 минут: из Павловска - с 6:00 до 7:00; из Санкт‑Петербурга - с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00.

Время в пути составит 32-38 минут, стоимость проезда - 55 рублей (в комфорт-классе - 57 рублей).

В перспективе на этом направлении будут обновлены подвижной состав и остановочные пункты, также планируется внедрить единый проездной билет в городском и железнодорожном пригородном транспорте.

Источник: Администрация Петербурга
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