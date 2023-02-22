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Питерец.ру » Общество » Прокуратура рассказала школьникам, как не стать жертвами телефонных мошенников

Прокуратура рассказала школьникам, как не стать жертвами телефонных мошенников

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Опубликовал: Anton78
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Прокуратура рассказала школьникам, как не стать жертвами телефонных мошенников

Прокуратура Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга в рамках мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию организовала экскурсию в музей Банка России для учащихся ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 306 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района.

В ходе мероприятия школьники узнали об истории становления отечественной банковской системы, а также ее современном устройстве, увидели редкие банкноты Российской империи и СССР, а также другие экспонаты музея. 

Кроме того, помощник прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга Семен Травин рассказал ребятам о способах, дающих возможность телефонным мошенникам распорядиться средствами с чужой банковской карты, а также о правилах безопасности для предотвращения противоправных действий по снятию денежных средств с банковского счета.

Источник: Прокуратура СПб
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