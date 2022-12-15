По требованию прокурора жильцам 4 многоквартирных домов произведен перерасчет за коммунальные услуги

В прокуратуру Адмиралтейского района обратилась местная жительница с жалобой на ненадлежащее начисление коммунальных платежей за отопление. По данному факту надзорным ведомством незамедлительно организована проверка, к проведению которой привлечены специалисты Государственной жилищной инспекции Санкт‑Петербурга.

Установлено, что в период с октября 2019 г. по настоящее время управляющая компания завышала начисления платы за отопление. Это привело к необоснованному увеличению размера платы за коммунальные услуги по отоплению для заявителя, а также потребителей еще 4 многоквартирных домов.

В связи с этим прокуратура внесла представления руководителю ООО «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района» с требованием произвести перерасчет.

После вмешательства прокурора Адмиралтейского района жителям 4 многоквартирных домов произведен перерасчет платы за отопление на общую сумму свыше 600 тыс. рублей.