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Питерец.ру » Общество » По требованию прокурора жильцам 4 многоквартирных домов произведен перерасчет за коммунальные услуги

По требованию прокурора жильцам 4 многоквартирных домов произведен перерасчет за коммунальные услуги

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
По требованию прокурора жильцам 4 многоквартирных домов произведен перерасчет за коммунальные услуги на сумму свыше 600 тыс. рублей

В прокуратуру Адмиралтейского района обратилась местная жительница с жалобой на ненадлежащее начисление коммунальных платежей за отопление. По данному факту надзорным ведомством незамедлительно организована проверка, к проведению которой привлечены специалисты Государственной жилищной инспекции Санкт‑Петербурга.

Установлено, что в период с октября 2019 г. по настоящее время управляющая компания завышала начисления платы за отопление. Это привело к необоснованному увеличению размера платы за коммунальные услуги по отоплению для заявителя, а также потребителей еще 4 многоквартирных домов.

В связи с этим прокуратура внесла представления руководителю ООО «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района» с требованием произвести перерасчет.

После вмешательства прокурора Адмиралтейского района жителям 4 многоквартирных домов произведен перерасчет платы за отопление на общую сумму свыше 600 тыс. рублей.

Источник: Прокуратура СПб
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