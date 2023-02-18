Льготникам подключат газ

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице принят новый закон по газификации для льготников. Теперь люди, принадлежавшие к этой категории, смогут подключить газ к своему дому. Соответствующее решение принял Александр Беглов.

Раньше бесплатная газификация предполагала лишь подведение к границам участка. Сейчас меры поддержки расширены. К тому же власти оплатят технологическое подключение внутри участка. Право на такие льготы принадлежит ветеранам, пенсионерам, инвалидам, а также многодетным семьям. Помимо этого, бесплатное подключение газа доступно для блокадников и малообеспеченных граждан.

Что касается показателей газификации, они в Петербурге одни из самых высоких по стране. В Северной столице газифицировано 95,4% домов.