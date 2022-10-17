Дети мобилизованных получат льготы

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице приняты меры поддержки, которые касаются семей мобилизованных граждан. Определенные льготы получают и дети этих людей. В частности, ребенок может бесплатно посещать детский сад.

Но здесь вопрос: «Как быть с детьми, чьи родители призваны в другом регионе?» Однако в Смольном пояснили, что меры поддержки распространяются на всех детей. Ребенок, чей отец не проживает в Петербурге, тоже имеет право на льготы.

Главное, чтобы эти дети имели отношение к образовательным учреждениям Северной столицы. Это может быть детсад, школа или колледж. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина.

Напоминаем, что в стране продолжается мобилизация. Данное мероприятие проходит во всех регионах России.