Организована помощь для турецких граждан

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начнут сбор помощи людям, которые пострадали от стихийного бедствия в Турции. Соответствующий пункт откроется в Политехе. Каждый желающий может принести в университет помощь для жителей Турции.

Пострадавшим необходима теплая одежда, одеяла, термосы и палатки. Еще людям требуются обогреватели и беспроводные зарядники. Когда сбор вещей будет завершен, их отправят в Турцию.

Напоминаем, что в этой стране произошло несколько землетрясений. Сила подземных толчков была 7,4 балла и выше. В настоящий момент известно, что погибло более 7 тыс. человек. Количество раненых превысило 40 тыс. Данные о числе пострадавших постоянно обновляются – к сожалению, численность погибших и раненных увеличивается.