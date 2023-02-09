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Питерец.ру » Общество » Организована помощь для турецких граждан

Организована помощь для турецких граждан

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
В Петербурге собирают вещи для переживших трагедию в Турции

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начнут сбор помощи людям, которые пострадали от стихийного бедствия в Турции. Соответствующий пункт откроется в Политехе. Каждый желающий может принести в университет помощь для жителей Турции.

Пострадавшим необходима теплая одежда, одеяла, термосы и палатки. Еще людям требуются обогреватели и беспроводные зарядники. Когда сбор вещей будет завершен, их отправят в Турцию.

Напоминаем, что в этой стране произошло несколько землетрясений. Сила подземных толчков была 7,4 балла и выше. В настоящий момент известно, что погибло более 7 тыс. человек. Количество раненых превысило 40 тыс. Данные о числе пострадавших постоянно обновляются – к сожалению, численность погибших и раненных увеличивается.

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