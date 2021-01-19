ента новостей

15:42
Молодежь Петербурга приглашают отметить День студента на катке ночью
15:37
Чиновники передали термосы и шапки в «Ночлежку»
15:35
Студенты скинулись, чтобы купить больнице термометры и пульсоксиметры
11:13
В Петербурге молодой мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку
11:04
В Ленобласти пенсионер перевел аферистам полтора миллиона рублей
10:58
В Петербурге водитель-частник ограбил пассажирку
10:22
«Удаленка» повлияла на рынок труда
09:23
Как помочь бездомным животным?
14:48
Профилактика пожаров в многоквартирных домах!
14:21
Первым заместителем "молодежного" Комитета назначена Ксения Посылаева
14:19
В Петербурге аферисты продавали пенсионерам БАДы вместо лекарств
14:15
Выставка «Чжуан Хунъи. Соцветие»
14:07
В Санкт-Петербурге началась вакцинация от коронавируса в Военной академии связи
14:06
Волонтеры передали нуждающимся 131 829 продуктовых наборов
13:50
В Петербурге пациент с ВИЧ сбежал из больницы
13:45
В Пеетрбурге полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в ходе дорожного конфликта
11:32
В Петербурге жители Тверской области стреляли из автомата
10:20
Всеобщая вакцинация началась
10:02
К чему приведет история с Навальным?
01:31
СКА трижды пропустил в Москве от ЦСКА, а забил только раз
09:03
Помощь для отцов
08:40
На лед нельзя
15:48
Фотопроект «Праздник для всех»
13:50
В Петербурге подросток выпал с 16-го этажа
12:47
В Петербурге оценят новые театральные формы работы с молодежью
12:44
В Петербурге в клубе "Мачты" выступит Арина Фауль
12:40
Центр содействия семейному воспитанию №15 Фрунзенского района посетил Михаил Романов
09:16
Смешанный формат
09:09
Госпитализация без теста на COVID-19
20:01
Баскетбольный «Зенит» обидно проиграл «Баварии» с разницей в 2 очка
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Чиновники передали термосы и шапки в «Ночлежку»

Чиновники передали термосы и шапки в «Ночлежку»

0
55
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Благотворительная организация «Ночлежка» объявила сбор термосов для бездомных людей

Благотворительная организация «Ночлежка» объявила сбор термосов для бездомных людей. «Зима — самое страшное время для тех, кто оказался на улице, а нынешняя зима — особенно. Мы раздадим всё собранное людям, которые приходят за горячей едой на стоянки Ночного автобуса: в термосах они смогут брать с собой горячий чай, который мы раздаем каждый будний вечер», - говорят в организации.

Пост «Ночлежки» в соцсетях увидела сотрудница Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Анастасия Иванова и предложила коллегам присоединиться.

«Я сразу подумала: у кого как не у нас, у молодежи, у Центра городских волонтеров должны быть термосы и подобный мерч с мероприятий и форумов. Коллеги поддержали и, в итоге, мы за выходные собрали около 100 термостаканов. И ещё пакет тёплых шапок и шарфов», - рассказывает Анастасия.

Все упаковали в пакеты и передали волонтером, которые сегодня утром передали в «Ночлежку». Каждый может помочь бездомным. До конца января можно принести любые компактные термосы, которые хорошо держат тепло и которые легко носить с собой.

Всё собранное «Ночлежка» передаст людям, которые приходят за горячей едой на стоянки «Ночного автобуса»: в термосах они смогут брать с собой горячий чай, который раздают каждый будний вечер.

Принести термосы можно в любой день с 9.00 до 21.00 по адресу: ул. Боровая, 112б (вход с Расстанной, 1).

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-02-2014, 00:16
Блины для бездомных
15-09-2020, 19:55
Заместитель председателя «молодежного» Комитета откроет фотовыставку
16-09-2020, 17:44
В Петербурге открылась фотовыставка, героями которой стали добровольцы акции #МыВместе
26-09-2020, 13:22
Юлия Аблец покинула пост председателя «Молодежного» комитета
2-12-2014, 19:13
Более 5 тысяч человек в Питере ночуют в "Ночлежке"
21-03-2016, 21:11
Жители Петербурга общими усилиями собрали сотовые телефоны для не имеющих крова людей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
228
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
0
1 499
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
1 524
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
2 349
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
Наверх