Чиновники передали термосы и шапки в «Ночлежку»

Благотворительная организация «Ночлежка» объявила сбор термосов для бездомных людей. «Зима — самое страшное время для тех, кто оказался на улице, а нынешняя зима — особенно. Мы раздадим всё собранное людям, которые приходят за горячей едой на стоянки Ночного автобуса: в термосах они смогут брать с собой горячий чай, который мы раздаем каждый будний вечер», - говорят в организации.

Пост «Ночлежки» в соцсетях увидела сотрудница Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Анастасия Иванова и предложила коллегам присоединиться.

«Я сразу подумала: у кого как не у нас, у молодежи, у Центра городских волонтеров должны быть термосы и подобный мерч с мероприятий и форумов. Коллеги поддержали и, в итоге, мы за выходные собрали около 100 термостаканов. И ещё пакет тёплых шапок и шарфов», - рассказывает Анастасия.

Все упаковали в пакеты и передали волонтером, которые сегодня утром передали в «Ночлежку». Каждый может помочь бездомным. До конца января можно принести любые компактные термосы, которые хорошо держат тепло и которые легко носить с собой.

Всё собранное «Ночлежка» передаст людям, которые приходят за горячей едой на стоянки «Ночного автобуса»: в термосах они смогут брать с собой горячий чай, который раздают каждый будний вечер.

Принести термосы можно в любой день с 9.00 до 21.00 по адресу: ул. Боровая, 112б (вход с Расстанной, 1).