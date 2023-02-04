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Питерец.ру » Общество » Охранный статус ОКН не поможет решить проблему с реставрацией «Красного треугольника»

Охранный статус ОКН не поможет решить проблему с реставрацией «Красного треугольника»

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85
Опубликовал: Anton78
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Фото:
Яндекс
Охранный статус ОКН не поможет решить проблему с реставрацией  «Красного треугольника»

Промышленный комплекс «Красный треугольник» в Петербурге получил статус регионального памятника. Однако из-за отсутствия к нему внимания со стороны администрации губернатора Александра Беглова постройка продолжает разрушаться и в ней периодически происходят пожары.

Напомним, что о внесении завода «Красный треугольник» в реестр объектов культурного наследия (ОКН) стало известно 3 февраля. Соответствующее распоряжение КГИОП опубликовано на сайте Смольного. В комитете утвердили границы территории, оставив под охраной только 50 корпусов.

Однако это не гарантирует, что комплекс будет спасен от разрушения и пожаров. Градозащитники неоднократно указывали, что на заводе возгорания могли происходить намеренно. Цель - довести его состояние до чрезмерных разрушений, которые бы лишили шанса на реставрацию. Такая деятельность, по мнению СМИ, может осуществляться в интересах девелоперов.

Нередки случаи, когда пожары происходят на объектах, которые уже являются ОКН. Например, такая ситуация произошла с доходным домом архитектора Лумберга, который располагается в Центральном районе Петербурга. Подобная ситуация случилась с домом Фокина на Мясной улице и домом поэта Василия Капниста.

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