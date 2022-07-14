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Питерец.ру » Общество » Белая полоса «Красного треугольника»?

Белая полоса «Красного треугольника»?

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Опубликовал: miron
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Смольный задумал модернизировать памятник архитектуры

Несмотря на то, что старый завод посреди Санкт-Петербурга пребывает в глубоком упадке, а зимой и вовсе лишился целого этажа, который рухнул на тротуар, он продолжает приносить деньги. И город не хочет их терять.
«Красный треугольник» – одно из старейших российских промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Ансамбль, в который вошло более 150 заводских корпусов и вспомогательных построек, начал формироваться еще в XIXв. В настоящий момент дореволюционные здания пребывают в удручающем состоянии: окна выбиты или заколочены, стены разваливаются и «радуют» взор местных жителей изобилием граффити, крыши рушатся.
Несмотря на все это, на территории наполненного заброшенными корпусами «Красного треугольника» и по сей день есть жизнь: работает много разных небольших производств, даже есть бизнес-центр. 13 июля вице-губернатор Санкт Петербурга Кирилл Поляков сообщил о намерении вдохнуть-таки в памятник архитектуры новую жизнь и превратить очередной символ Развалинграда в общественно-деловое пространство.
«На территории «Красного треугольника» находятся действующие эффективные промышленные предприятия. На них трудятся тысячи человек, выручка — более 11 млрд рублей. Промышленный потенциал объекта необходимо развивать дальше», — заявил Поляков.
Смольный собирается восстановить объект культурного наследия, сохранив существующий промышленный кластер. Вице-губернатор при этом обещает взять объект под личный контроль.
А ведь в Санкт-Петербурге заброшенная фабрика далеко не единственная, кто нуждается во внимании и контроле. Апраксин двор не только находится в ужасном состоянии и нуждается в реконструкции, но еще и представляет собой настоящий рассадник «лихих 90-х» со всеми вытекающими последствиями. Весь комплекс является значимым для города с точки зрения истории и культуры, но сейчас на его территории полно мигрантов, вовсю торгующих контрафактом. Причем уже больше десяти лет инвесторы предлагают решить проблему с «Апрашкой», но никто не собирается идти им навстречу, упрощая работу, и проблемный объект продолжает разваливаться на глазах. Поэтому двор так и стоит со зданиями, украшенными зеленой сеткой и табличками с предупреждением об опасности. В июне, правда, судьба знаменитого рынка тоже сдвинулась с мертвой точки - на ПМЭФ-22 власти Северной столицы договорились о проведении реставрационных работ с компанией GloraX. Инвестор собирается вложить в базар 50 млрд руб. Весь вопрос в том, осуществятся ли эти планы?
На фоне всего этого заявления об обновлении «Красного треугольника» хоть и кажутся интересными, но опасения не развеивает. Как не развеивает их штукатурка, которая регулярно так и норовит упасть на голову прогуливающимся по историческому центру горожанам и гостям Северной Венеции. Исторические объекты необходимо спасать как можно скорее, не отвлекаясь на бесконечные обещания.

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