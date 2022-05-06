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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы объяснили политологу Солонникову «ненормальность» новой системы оплаты за проезд

Петербуржцы объяснили политологу Солонникову «ненормальность» новой системы оплаты за проезд

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Опубликовал: Anton78
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Петербуржцы объяснили политологу Солонникову «ненормальность» новой системы оплаты за проезд

Российский политолог Дмитрий Солонников назвал отказ от оплаты проезда наличными и отсутствие кондуктора в транспорте — нормой. Он поддержал принятые решения в рамках новой модели транспортного обслуживания в Петербурге, но в ответ получил в соцсетях жесткую критику со стороны местных жителей.

«У нас хватит достоинства за себя заплатить. Поэтому то, что не будет кондукторов — это нормально… Я напомню, что людям, которым сейчас 60 лет 25 лет назад, когда цифровые технологии входили в нашу жизнь, было по 40–45 лет. Они были активны и как раз создавали эту цифровую среду», — заявил политтехнолог.

Петербуржцы не согласились с мнением «эксперта» в сфере транспорта и отметили, что оплата за безналичный расчет имеет под собой много изъянов, которые создают неудобства вместо обещанногочиновниками  Смольного комфорта. Кроме того, пользователи в соцсетях оскорбились после слов политолога, будто бы люди, желающие оплачивать проезд наличными, становятся менее достойными, чем другие.

«Пусть устанавливают терминалы в автобусах для возможности оплатить наличкой», — призвала девушка властей в паблике Комтранса Петербурга.

У жителей Северной столицы сложилось такое впечатление, что местные власти пытаются силой заставить людей пользоваться проездными «Подорожник».Многим приходится активировать денежные средства на электронных картах, но сделать это можно исключительно на специальных новых валидаторах, которые до сих пор не установлены в трамваях. Еще одной причиной негодования среди горожан стал увеличенный интервал движения общественного транспорта, из-за чего люди стали опаздывать на работу.

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