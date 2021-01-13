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Питерец.ру » Общество » В преддверии сильных морозов проведена проверка ремонтных бригад ЗВО

В преддверии сильных морозов проведена проверка ремонтных бригад ЗВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В преддверии сильных морозов проведена проверка ремонтных бригад ЗВО

Сегодня под руководством заместителя командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Андрея Булыги в 26 регионах дислокации войск округа проведена проверка ремонтных бригад жилищно-коммунальной системы.

В ходе проверки было отработано более 200 вариантов аварийных ситуаций инженерно-технических систем, электросетевого хозяйства, котельных центральных тепловых пунктов сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения соединений и воинских частей, а также жилых домов военных городков.

Ремонтные бригады осуществляли выезд на места условных аварий, обеспечивали тепло- и электроснабжение по временным и дублирующим схемам, обеспечивали весь комплекс ремонтных и проверочных работ.

Особое внимание в ходе проверки было уделено устойчивости коммунального обеспечения подразделений, несущих боевое дежурство, и объектов социальной сферы: военных госпиталей, детских садов и т.д.

В проверке приняли участие более 600 сотрудников жилищно-коммунальной системы военных гарнизонов и 90 единиц специальной техники.

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