Мы много отдыхаем?

Депутат Госдумы Максим Иванов высказал свое мнение по поводу новогодних каникул. По словам парламентария, их необходимо сократить. Для полноценного отдыха будет достаточно трех дней.

Когда мы отдыхаем неделю, то многие начинают маяться от безделья. Что касается майских праздников, то их сокращать не стоит. Иванов подчеркнул, что в мае многие занимаются посевом.

«Питерец.ру» отмечает, что от городских парламентариев подобных предложений не возникало. Депутаты ЗакСа не высказывали пожеланий сократить каникулы. По крайней мере, подобных идей давно никто не озвучивал.

В предложении Иванова есть разумное зерно. Создается ощущение, что в последние годы мы слишком много отдыхаем. Так что идею с сокращением новогодних каникул стоит как минимум рассмотреть.