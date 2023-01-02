Чего ждать от 2023 года?

Новый год – это время, когда мы ставим цели, говорим о своих желаниях, мечтах, ожиданиях. Каким же окажется 2023 год? Чего нам ждать в этом году? Такие вопросы возникают у большинства петербуржцев.

Закончится ли военная операция на Украине? Очень хочется в это верить, поскольку желание мира является естественным. Но мы не знаем, как будут разворачиваться события.

Что касается экономики, она уже продемонстрировала высокую прочность. Надеемся, что Петербург продолжит в том же духе, и 1 трлн руб. дохода станет ни чем-то разовым, а приобретет характер закономерности.

«Питерец.ру» отмечает, что мы верим в позитивные изменения. Должна будет и дальше восстанавливаться туристическая отрасль. Промышленные предприятия продолжат развитие. В общем, надеемся на лучшее.