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Питерец.ру » Экономика » В чем прочность экономики?

В чем прочность экономики?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Какие факторы позволили российской экономике выстоять?

«Питерец.ру» отмечает, что в прошедшем году российская экономика оказалась под сильнейшим давлением. Запад объявил нам экономическую войну. Однако мы все равно выстояли. За счет чего этого удалось сделать?

Эксперты отмечают три фактора. Во-первых, доход от продажи энергоресурсов. Это позволило РФ остаться «в плюсе». Во-вторых, высокий профессионализм ЦБ РФ, который не позволил развалить банковский сектор. В-третьих, у России есть большой опыт преодолевания кризисов.

Что касается Петербурга, здесь губернатор Беглов отмечал сплоченность города. Правительство, бизнес, промышленники и жители Северной столицы работали сообща над решением возникших проблем. Это позволило городской экономике не только выстоять, но и продолжить развитие.

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