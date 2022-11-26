Безналичных платежей станет еще больше

Популярность безналичных платежей уже никого не удивляет. Гораздо удобнее ходить в магазин с карточкой, чем носить с собой кошелек, переполненный купюрами и мелочью. К тому же сейчас можно и вовсе рассчитываться с помощью мобильного телефона, где предусмотрена специальная технология.

Банковские эксперты прогнозируют, что рост безналичных платежей в розничной торговле продолжит расти и дальше. В 2023 году он может достигнуть показателя 78-80%. Раньше ожидалось, что эта доля не будет более 75%. Причем доля операций через СБП и систему «Мир» может быть на уровне 47-49%.

«Питерец.ру» отмечает, что в 2023 году будут установлены ограничения в сфере кредитования. Это коснется потребительских кредитов в некоторых банках и финансовых организациях.