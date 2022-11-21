Арктический зимний сезон в «Никольском дворе» стартует 1 декабря

Новый зимний сезон 22/23 открывается в общественном пространстве после межсезонной реконструкции и ждет жителей и гостей города в своем праздничном дворе с 01 декабря 2022 года по 15 января 2023 года!

В этом сезоне дизайнеры и декораторы превратят двор в настоящее бескрайнее арктическое пространство. Необъятные русские полярные просторы найдут свое место в каждой части двора. В центральной части гостей будет встречать семейство белых медведей: мама-медведица и ее любопытные медвежата, которые станут прекрасной pop-up фотозоной для детей и взрослых. Напротив гости смогут полюбоваться на арктические айсберги и других представителей северной фауны. Главная же новогодняя красавица – роскошная 6-метровая ель, доставленная из карельского леса, обязательно поразит своим новогодним убранством, отсылающим к главному природному чуду крайнего Севера – Северному сиянию.

В Арктическом сезоне посетителей будут ждать как уже знакомые архитектурные и развлекательные объекты, так и новые проекты. Вернутся и полюбившиеся гостям зимние забавы: Никольская горка и сказочная Венецианская карусель. Впервые Никольская горка появилась в 2020 г. и до сих пор остается самой высокой и быстрой в Петербурге, поэтому новый Арктический сезон не мог пройти без нее. Всего лишь за сезон она вполне заслуженно полюбилась горожанам и гостям города в качестве обязательного новогоднего и рождественского развлечения. И не забывайте, что важная отличительная особенность горки - она работает в любую погоду (даже без снега) благодаря всесезонному покрытию и надувным ватрушкам, которые выдаются на месте. Гостям остается одно – получать удовольствие и заряжаться хорошим настроением, как в детстве!

Новогодняя ярмарка в Никольских, расположенная в центральной части двора, будет также наполнена долгожданной атмосферой праздника. Вокруг новогодней красавицы-елки в полярных домиках разместятся резиденты, некоторые из которых представят специальное арктическое и северное меню из блюд и согревающих напитков. Разнообразие теплых блюд и напитков навынос создаст для гостей яркие гастрономические впечатления. Не откажите себе в удовольствии попробовать арктический BBQ – бургер с брискетом из оленины и соусом из клюквы или арктическую уху по специальному-рецепту от фуд-трака BBQ.

А традиционный скандинавский открытый бутерброд на ржаном хлебе с лососем и сливочным сыром, родом из Дании - сморреброд, уж точно никого не оставит равнодушным, равно как и классическая татарская выпечка: эчпочмак с говядиной и элеш с курицей.

Для поклонников и последователей веганской культуры в этом сезоне предлагаем посетить проект Hood Street Food, где вы сможете отведать греческий гирос с фалафелем и йогуртовым соусом на основе кешью или горячий пряный суп с домашней лепешкой, а на десерт - традиционные булочки с корицей и лимонным курдом. А чтобы не замерзнуть, нужно обязательно попробовать лесной чай и глинтвейн на лесных ягодах; имбирный горячий эль или лаймовый пряный сидр от нашего резидента «Свободного от забот», который этой зимой представит новое техасско-мексиканское меню. Любителей кофейных напитков обязательно порадует ассортимент от нашего постоянного резидента – кофейни Camper coffee. И хорошие новости для сладкоежек: этой зимой у нас появится новый резидент Roni Donuts, который делает невероятно вкусные пончики с различными вкусами и начинками!

Кроме гастрономических деликатесов, гости смогут приобрести различные подарки и сувениры для своих друзей и близких: шапки и носки ручной работы, леденцы от локальной семейной фабрики, детские красочные книги, ароматические свечи и теплые палантины.

Ну и какой Новогодний сезон может обойтись без Деда Мороза?! Каждые выходные (17-18 и 24-25 декабря, а также каждый праздничный день с 31 декабря по 8 января) в Никольских всех гостей будет встречать и создавать праздничное настроение будет Дед Мороз, который приедет к нам прямиком с Крайнего Севера!

Вход в Никольский двор также, как и летом, останется свободным для всех желающих! На некоторые развлечения, Никольскую горку и Венецианскую карусель, будут действовать разовые билеты от 150 рублей, а также билеты на безлимитные катания (см. прайс на билеты ниже).

А с 20 по 30 ноября при покупке билета on-line будет действовать специальная предпраздничная акция, по которой можно будет приобрести безлимитный билет на катание на горке и карусели со скидкой -50%!

И хорошие новости для молодежи – в этом сезоне при покупке билетов on-line их можно будет оплатить Пушкинской картой!

Режим работы:

Весь декабрь и с 9 по 15 января:

ПН-ПТ: с 14.00 до 21.00

СБ-ВС: с 11.00 до 21.00

Новогодние и праздничные дни (с 01 по 08 января): с 11.00 до 22.00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ (можно приобрести on-line на сайте nikolkiydvor.ru и в кассе на территории двора):

РАЗОВЫЙ БИЛЕТ (на карусели ИЛИ горке) БЕЗЛИМИТНЫЙ БИЛЕТ (неограниченное количество катаний на горке И карусели в течение дня активации) Будние дни 150 руб. 600 руб. Выходные дни 200 руб. 800 руб.

Для льготных категорий граждан: многодетные семьи и инвалиды, при предъявлении соответствующих документов действует скидка – 50 % на покупку билетов в кассе двора.

Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.62