Школьники и студенты придумают новые маршруты для Русского географического общества в Петербурге

В Мариинском дворце состоялось заседание профильной комиссии по туристической индустрии. В ходе обсуждения рабочей повестки и планов на 2023 год объявлено о проведении конкурса туристических маршрутов Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества. Для участия в нём будут приглашены школьники, учащиеся средних и высших учебных заведений Петербурга и Ленинградской области.

— Профильная комиссия утвердила положение о конкурсе в сентябре этого года. Его организация и проведение запланированы на I и II квартал следующего года соответственно, — сказала депутат Законодательного Собрания Елена Рахова.

По её словам, конкурсанты в возрасте от 14 до 25 лет будут распределены на группы, им предложат разработать маршруты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, так или иначе связанные с историей Русского географического общества. Первый этап предполагает аккумулирование заявок в профильной комиссии петербургского парламента, затем депутаты и экспертное сообщество отберут 30 претендентов, которым нужно будет провести очную презентацию в городской штаб-квартире Русского географического общества.

Лидер получит уникальный приз — участие в исследовательской экспедиционной поездке. Десять самых интересных маршрутов будут рекомендованы к посещению на сайте Русского географического общества. Организаторы акции не исключают, что в результате проведения конкурса могут появиться новые виды туризма.

Отметим, разработка городских законов в части нормативного закрепления новых видов туризма (санаторно-курортный, инклюзивный, свадебный, и т.д.) станет одним из ключевых направлений работы профильной комиссии в 2023 году. Также на контроле у депутатов останется ситуация вокруг бесплатных остановок туристических автобусов в зоне платной парковки. Сейчас в городе в тестовом режиме действует положение о предоставлении 28 бесплатных мест на парковках Центрального и Адмиралтейского районов.

— В нашу комиссию поступило обращение Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей «РЕГИОНЫ» по вопросу организации бесплатных остановок автобусов в зоне платной парковки. В результате было организовано заседание в комитете по транспорту Санкт-Петербурга. ИТ-специалисты ведомства оперативно создали электронную платформу для взаимодействия с перевозчиками. В течение месяца мы ведём тестовую эксплуатацию платформы. Более того, работники комитета взяли под контроль взаимодействие с местными жителями, которые на данный момент с пониманием относятся к этому проекту и стараются не занимать предусмотренные для туристических автобусов места, — рассказала главный консультант профильной комиссии Ирина Зубаркина.

По её словам, в среду, 21 декабря, в комитете по транспорту состоится второе и заключительное в этом году совместное заседание по вопросам бесплатных остановок туристических автобусов в золотом треугольнике Северной столицы. Ключевые темы: подведение итогов эксплуатации тестовых решений и определение ключевых направлений по отладке созданной системы.

Также в ходе заседания комиссии были подведены итоги работы в 2022 году. За период работы с 24 марта проведено 8 заседаний, в том числе 3 — выездных. От организаций отрасли гостеприимства в комиссию поступило 18 обращений, среди которых – поддержка экскурсоводов, развитие новых видов туризма.

Основными задачами комиссии остаются продвижение Санкт-Петербурга как крупного туристического центра и развитие туриндустрии. Так, в среду, 21 декабря, планируется принять в целом Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О туристической деятельности в Санкт-Петербурге». В статье 4 будет прописана финансовая поддержка игроков рынка, в том числе путём предоставления субсидий.