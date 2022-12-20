ента новостей

20:14
В Петербурге завершились XVI международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова»
20:11
Активисты партпроекта «Защита животного мира» из Петербурга и Ростовской области обменялись опытом по работе с безнадзорными животными
20:08
Дед Мороз и Снегурочка побывали сегодня в гостях у детей беженцев в Волхове
20:05
В Ротонде Мариинского дворца состоялся концерт талантливых молодых исполнителей
20:02
Герой России Липовой заявил о двойных стандартах Смольного после отказа похоронить бойца ЧВК «Вагнер»
19:19
В Ленобласти выявили незаконную постановку на учет мигрантов
18:02
Подведены итоги работы Антитеррористической комиссии Ленобласти
17:35
Победителями проекта «Твой бюджет в школах – 2022» стали тридцать команд
16:58
Школьники и студенты придумают новые маршруты для Русского географического общества в Петербурге
16:09
В центре Петербурга задержали серийную карманницу
14:18
Рождественские концерты в ROOF PLACE. BAY
14:14
В Госдуме объяснили, что будет за осквернение Георгиевской ленты
12:41
В Петербурге отметили 105-летие органов ЗАГС России
12:34
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей
12:25
Чемпион мира по футболу Аргентина возвращается домой в ликующий Буэнос-Айрес
12:20
Конструктивные особенности хрущевок обсудили на заседании рабочей группы Общественного штаба
12:16
В Ленобласти задержали подростка, ограбившего пенсионера в подъезде
12:13
Студент Корабелки стал одним из победителей Всероссийского студенческого форума «Твой Ход»
12:11
В ЧВК «Вагнер» предложение Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести» назвали «профанацией»
11:29
Новогодние детские тематические программы в Историческом парке
11:23
«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой
11:20
В Петербурге будут судить четверых несовершеннолетних за хулиганство
11:12
На КАД у Новоселья иномарка на скорости протаранила стоящие «Жигули»
11:01
В Выборгском районе задержали телефонного мошенника
10:58
В Приморском районе ограбили букмекерскую контору
10:16
В Выборге задержали вымогателя, находящегося в федеральном розыске
09:26
На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры
08:04
Какие вирусы наиболее распространены?
07:55
Что с запасом вакцины от ковида?
06:05
В Hyundai начнутся сокращения
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Школьники и студенты придумают новые маршруты для Русского географического общества в Петербурге

Школьники и студенты придумают новые маршруты для Русского географического общества в Петербурге

0
54
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Школьники и студенты придумают новые маршруты для Русского географического общества в Санкт-Петербурге

В Мариинском дворце состоялось заседание профильной комиссии по туристической индустрии. В ходе обсуждения рабочей повестки и планов на 2023 год объявлено о проведении конкурса туристических маршрутов Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества. Для участия в нём будут приглашены школьники, учащиеся средних и высших учебных заведений Петербурга и Ленинградской области.

— Профильная комиссия утвердила положение о конкурсе в сентябре этого года. Его организация и проведение запланированы на I и II квартал следующего года соответственно, — сказала депутат Законодательного Собрания Елена Рахова.

По её словам, конкурсанты в возрасте от 14 до 25 лет будут распределены на группы, им предложат разработать маршруты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, так или иначе связанные с историей Русского географического общества. Первый этап предполагает аккумулирование заявок в профильной комиссии петербургского парламента, затем депутаты и экспертное сообщество отберут 30 претендентов, которым нужно будет провести очную презентацию в городской штаб-квартире Русского географического общества.

Лидер получит уникальный приз — участие в исследовательской экспедиционной поездке. Десять самых интересных маршрутов будут рекомендованы к посещению на сайте Русского географического общества. Организаторы акции не исключают, что в результате проведения конкурса могут появиться новые виды туризма.

Отметим, разработка городских законов в части нормативного закрепления новых видов туризма (санаторно-курортный, инклюзивный, свадебный, и т.д.) станет одним из ключевых направлений работы профильной комиссии в 2023 году. Также на контроле у депутатов останется ситуация вокруг бесплатных остановок туристических автобусов в зоне платной парковки. Сейчас в городе в тестовом режиме действует положение о предоставлении 28 бесплатных мест на парковках Центрального и Адмиралтейского районов.

— В нашу комиссию поступило обращение Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей «РЕГИОНЫ» по вопросу организации бесплатных остановок автобусов в зоне платной парковки. В результате было организовано заседание в комитете по транспорту Санкт-Петербурга. ИТ-специалисты ведомства оперативно создали электронную платформу для взаимодействия с перевозчиками. В течение месяца мы ведём тестовую эксплуатацию платформы. Более того, работники комитета взяли под контроль взаимодействие с местными жителями, которые на данный момент с пониманием относятся к этому проекту и стараются не занимать предусмотренные для туристических автобусов места, — рассказала главный консультант профильной комиссии Ирина Зубаркина.

По её словам, в среду, 21 декабря, в комитете по транспорту состоится второе и заключительное в этом году совместное заседание по вопросам бесплатных остановок туристических автобусов в золотом треугольнике Северной столицы. Ключевые темы: подведение итогов эксплуатации тестовых решений и определение ключевых направлений по отладке созданной системы.

Также в ходе заседания комиссии были подведены итоги работы в 2022 году. За период работы с 24 марта проведено 8 заседаний, в том числе 3 — выездных. От организаций отрасли гостеприимства в комиссию поступило 18 обращений, среди которых – поддержка экскурсоводов, развитие новых видов туризма.

Основными задачами комиссии остаются продвижение Санкт-Петербурга как крупного туристического центра и развитие туриндустрии. Так, в среду, 21 декабря, планируется принять в целом Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О туристической деятельности в Санкт-Петербурге». В статье 4 будет прописана финансовая поддержка игроков рынка, в том числе путём предоставления субсидий.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-03-2021, 15:48
В Петербурге откроется передвижная выставка Русского географического общества
14-04-2021, 20:43
В Петербурге более 9 тыс. человек посетили передвижную выставку Русского географического общества
28-11-2020, 23:18
Более 150 площадок развёрнуто в ЗВО для участия военнослужащих в написании Географического диктанта
15-12-2015, 15:37
Золотая Константиновская медаль
30-04-2013, 14:18
Владимир Путин намерен провести в Ленинградской области заседание комитета по науке
20-09-2022, 14:38
В Мариинском дворце наградили лучших юнармейцев

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 11:12
На КАД у Новоселья иномарка на скорости протаранила стоящие «Жигули»
0
83
Сегодня, 09:26
На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры
0
112
Вчера, 15:23
Под Кингисеппом автобус съехал в кювет
0
174
Вчера, 11:30
В Кировском районе иномарка насмерть сбила 36-летнего пешехода
Наверх