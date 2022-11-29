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Питерец.ру » Общество » На такси с попутчиком можно сэкономить

На такси с попутчиком можно сэкономить

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
«Яндекс Go» запустил опцию, предполагающую поездку с попутчиками

«Питерец.ру» сообщает, что служба «Яндекс Go» запустила специальную опцию «Вместе». Она предполагает поездку с попутчиками, за счет чего такси обойдется таким клиентам дешевле. Опция будет запущена для петербургских пользователей.

Пассажиры могут находить попутчиков, которые едут по схожему маршруту. Это позволит людям экономить на поездках в такси. Причем стоимость станет ниже для обоих клиентов.

Опция «Вместе» запущена и в Москве. При этом для московских пользователей процесс осуществляется в автоматическом режиме. Сервис сам находит попутчиков, что гораздо удобнее.

Идея с попутчиком достаточно хорошая. Посмотрим, как все будет работать в реальности – насколько удобным, практичным и выгодным окажется такой алгоритм.

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