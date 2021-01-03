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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Такси сервис Ситимобил СПб

Такси сервис Ситимобил СПб

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Оперативно прибыть в нужное место можно, воспользовавшись сервисом такси.

Оперативно прибыть в нужное место можно, воспользовавшись сервисом такси. Если организовывать одновременную поездку нескольких человек, то получиться даже сэкономить по статье транспортных затрат. А в некоторых случаях без услуг такси невозможно обойтись, что актуально при возникшей необходимости в перевозке животных, при планировании бизнес-встреч или прибытия в определенное место в строго оговоренное время, в которое городской транспорт уже не ходит.

Как заказать такси

Заказать машину для поездки можно, позвонив диспетчеру в контакт центр. В ситимобил спб телефон для связи размещен на официальном сайте службы такси. Альтернативным вариантом его вызова является использование функционала специального приложения, который выпускается в двух версиях, адаптированных соответственно под iOS и Android.

Стоимость поездки

Расценки на поездку фиксированные и клиент о стоимости услуги узнает еще до вызова такси. Информацию ему сообщает по телефону оператор или автоматически рассчитывает приложение. Сумма может измениться в случае, если водитель вынужден изменить маршрут передвижения ввиду невозможности следования по наиболее приемлемой траектории. Дополнительные услуги и ожидание оплачивается дополнительно и рассчитывается по выбранному пассажиром тарифу.

Тарифы обслуживания

В зависимости от бюджета клиентов, от их запросов и необходимости в дополнительном сервисе, в такси разработаны несколько форматов тарификаций:

  1. Эконом – бюджетный вариант услуги, оказываемой на машине обычно бюджетного сектора без дополнительного сервиса и особых требований к водителю, к салону и к багажному отделению.
  2. Комфорт - предоставляются машины повышенной комфортности с вежливыми водителями, которые при обслуживании клиентов не курят.
  3. Комфорт+ -сочетает в себе опции пакета «Комфорт», которые могут быть дополнены особыми требованиями к багажному отсеку, к наличию кондиционера, детского кресла или с возможностью перевозки животных.
  4. Бизнес – предоставляются машины бизнес-класса, отличающиеся респектабельным внешним видом.

На какие дополнительные услуги могут рассчитывать клиенты такси

К стандартному сервису такси относится перевозка пассажиров в черте города. Все выходящие за его рамки услуги оплачивается отдельно. Придется доплатить за:

  • перевозку животного или птиц;
  • предоставление детского кресла;
  • поездку за городом;
  • доставку товаров.

Выводы

При помощи услуг такси можно быстро переместиться между объектами и не зависеть при этом от городского транспорта. Дополнительными преимуществами сервиса являются оперативность, экономия времени, а в некоторых случаях, и денег.

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